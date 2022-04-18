Позже все увидите, – Буданов анонсировал "определенные эпизоды" наказания оккупантов за зверства

Украинская разведка знает имена всех, кто совершал преступления против Украины и украинцев. Ни одному оккупанту не удастся скрыться от наказания.

Зверства российских оккупантов в Украине всколыхнули весь мир. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заверил: украинцы будут знать имя каждого россиянина, совершавшего преступления и участвовавшего в войне против Украины. Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.

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Наказание российских преступников

Буданов также пообещал, что россиянам, совершающим зверства в Украине, не удастся избежать справедливого наказания.

Надеюсь, довольно быстро увидите определенные эпизоды, как это и при чем произошло. Никто из них не останется безнаказанным. Смотрите – со временем вы все увидите и поймете,

– заявил глава украинской разведки.

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