Россия повторно атаковала пункт пропуска на границе с Румынией

В ночь на 6 сентября российские войска нанесли авиаудар по приграничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. В результате атаки автомобильный пункт пропуска Орловка временно приостановил свою работу.

Об этом сообщили в оперативном штабе Измаильской РГА.

Что известно об атаке на КПП?

Известно, что вражеский воздушный удар был нацелен непосредственно на объекты вблизи государственной границы.

Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска Орловка временно приостановил работу,

– отметили в местной администрации.

О возобновлении пропускных операций и оформлении транспортных средств районные власти обещают сообщить дополнительно после стабилизации ситуации.

Что еще пострадало от российского террора?

Ночью на 1 сентября российские войска провели атаку на пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесской области. "Шахед" попал в международный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, поэтому возникли пожары и пункт временно прекратил работу. По данным местных властей, пострадавших нет.

Ранее, в результате российской атаки 25 августа, была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Виноградовка – Вулкенешть" на украинско-молдавской границе.

Кроме того, в ночь на 21 августа российские войска провели атаку ракетами "Шахед" по Болградскому и Измаильскому районам Одесской области. В результате удара был поврежден международный пункт пропуска "Табаки" на границе с Молдовой, а пропуск людей и транспорта через него был временно приостановлен.