Про це повідомили в оперативному штабі Ізмаїльської РДА.

Що відомо про атаку на КПП?

Відомо, що ворожий повітряний удар був спрямований безпосередньо на об'єкти біля державного кордону.

Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв'язку з атакою пункт пропуску Орлівка тимчасово призупинив роботу,

– зазначили у місцевій адміністрації.

Про відновлення пропускних операцій та оформлення транспортних засобів районна влада обіцяє повідомити додатково після стабілізації ситуації.

Які ще пропускні пункти постраждали від російського терору?

Уночі проти 1 вересня російські війська атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини. "Шахед" влучив у міжнародний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, через що виникли пожежі та пункт тимчасово припинив роботу. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

Раніше, унаслідок російської атаки 25 серпня було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Виноградівка – Вулкенєшть" на українсько-молдовському кордоні.

Крім того, у ніч на 21 серпня російські війська атакували "Шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одещини. Унаслідок удару було пошкоджено міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою, а пропуск людей і транспорту через нього було тимчасово призупинено.