"Нивелирован авторитет Пригожина": под Соледар идет российский десант
Все указывает на то, что внутри военного руководства России идут споры. На позициях "вагнеровцев" начинают появляться силы минобороны России.
Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Украине может сыграть на руку любая конфронтация силовых структур врага, убежден обозреватель.
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Активность министерства обороны России некоторые связывают с конфликтом Сергея Шойгу и Валерия Герасимова с боевиками Евгения Пригожина.
Пригожин потерпел неудачу
Конфронтацию внутри России обозреватель называет очень давней, сегодня Пригожина в ней проигрывает. Он теряет доверие, потому что не смог доказать Путину, что его "зеки" на что-то способны.
Бахмутский плацдарм – это фактически монополия Пригожина, он получил там монополию своих действий, безграничный ресурс и возможности рекрутировать зеков как наемников. Он имел чрезвычайные полномочия как для такого персонажа, каким он был,
– добавил Коваленко.
Он отметил, что от боевиков Пригожина результата сейчас ноль. И хоть те раздают значки "За взятие под Соледаром", но вопрос: "Сколько в результате там осталось человеческого ресурса после этого?"
"ЧВК "Вагнер" уже не существует, некоторые подразделения уже не существуют. Надо набирать новых зэков", - добавил спикер.
Коваленко о распри внутри России: смотреть видео
Российский десант под Соледаром
По словам Коваленко, пока ресурсов под Соледаром врагу не хватает, там появляется российский десант – подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии. Так Пригожина начинают отталкивать от этой монополии.
Фактор Соледара отыграл свое, был нивелирован огромный ресурс ЧВК "Вагнер", а также нивелирован авторитет Пригожина. Я даже не удивлюсь, если Пригожин в ближайшее время исчезнет из информационного потока России,
– резюмировал Коваленко.
Споры между руководством России: что известно
- Напряжение между минобороны России и Пригожиным только растет. Поэтому единственное, по мнению главы ПИК "Вагнера", что может спасти его отношения с Путиным – взятие Соледара.
- По словам экспертов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил обвинить Пригожина в обнародовании конфликта между минобороны и ППК "Вагнера" в российском медиа-пространстве.
- Иван Ступак считает, что Герасимов злопамятный, он помнит публичные образы в свою сторону Его назначение – это турбулентность для Пригожина. Даже Ковальчук может не спастись от мести.