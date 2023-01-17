"Нивелирован авторитет Пригожина": под Соледар идет российский десант

Все указывает на то, что внутри военного руководства России идут споры. На позициях "вагнеровцев" начинают появляться силы минобороны России.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Украине может сыграть на руку любая конфронтация силовых структур врага, убежден обозреватель.

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Активность министерства обороны России некоторые связывают с конфликтом Сергея Шойгу и Валерия Герасимова с боевиками Евгения Пригожина.

Пригожин потерпел неудачу

Конфронтацию внутри России обозреватель называет очень давней, сегодня Пригожина в ней проигрывает. Он теряет доверие, потому что не смог доказать Путину, что его "зеки" на что-то способны.

Бахмутский плацдарм – это фактически монополия Пригожина, он получил там монополию своих действий, безграничный ресурс и возможности рекрутировать зеков как наемников. Он имел чрезвычайные полномочия как для такого персонажа, каким он был,

– добавил Коваленко.

Он отметил, что от боевиков Пригожина результата сейчас ноль. И хоть те раздают значки "За взятие под Соледаром", но вопрос: "Сколько в результате там осталось человеческого ресурса после этого?"

"ЧВК "Вагнер" уже не существует, некоторые подразделения уже не существуют. Надо набирать новых зэков", - добавил спикер.

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Российский десант под Соледаром

По словам Коваленко, пока ресурсов под Соледаром врагу не хватает, там появляется российский десант – подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии. Так Пригожина начинают отталкивать от этой монополии.

Фактор Соледара отыграл свое, был нивелирован огромный ресурс ЧВК "Вагнер", а также нивелирован авторитет Пригожина. Я даже не удивлюсь, если Пригожин в ближайшее время исчезнет из информационного потока России,

– резюмировал Коваленко.

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