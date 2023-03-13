В Праге пытались сорвать украинский флаг: задержан мужчина с нашивками "Вагнера" и Z

В Праге митингующие пытались снять со здания Национального музея украинский флаг. В это вмешались правоохранители.

В итоге полиция задержала мужчину с нашивками "Вагнера" и Z. В настоящее время устанавливают все обстоятельства.

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В Праге пытались сорвать украинский флаг

11 марта митингующие потребовали снять со здания Национального музея украинский флаг. Правоохранители призвали демонстрантов разойтись.

Как стало известно, митингующие недовольны высоким уровнем инфляции, а также потребовали прекратить поддержку Украины. Организатор митинга – внепарламентская партия PRO и ее глава Индржих Райхл, который заявлял, что стране нужно правительство, которое будет прежде всего беспокоиться о чешских гражданах.

Правоохранители сообщили, что из-за митинга были задержаны 18 человек. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.

Кроме того, полицейские задержали мужчину с нашивкой "вагнеровцев" и символом Z.

Митинг в Праге / фото Novinky.cz

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В аэропорту Праги задержали российского оккупанта

Ранее в аэропорту Праги задержали россиянина, причастного к оккупации Крыма в 2014 году. Арест произошел на основе украинского ордера.

Так, чешская полиция задержала российского оккупанта по требованию Украины. Им является пророссийский активист Александр Франчетти.

Как выяснилось, Франчетти был участником событий в Крыму в 2014 году, когда Россия оккупировала его и провела незаконный референдум за присоединение полуострова к себе. За несколько дней до начала российской оккупации он создал группировку "Северный ветер", состоявшую из 11 человек. Все они отвечали за охрану электропередач и газопровода, а также должны были выявлять "экстремистские группы". Группировка Франчетти сотрудничала с ВМС России.