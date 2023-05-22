Есть нюанс: обнародованы правда и мифы о разнотравье и выкошивании газонов во Львове

Во Львове иногда жалуются на "заросли по колено", однако часто обращаются с просьбой не уничтожать газоны. Таким образом жители города поделились на два лагеря.

Организация "Плато" подробнее рассказала о видах городских газонов, плюсах и минусах кошения и некошения. Также стало известно, действительно ли высокая трава опасна для детей.

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Сколько стоит выкашивание газонов

Посмотрим на картину во Львове: за сколько, как часто и чем выкашивают траву в городе. В прошлом году, по данным ОО "Плато", полученным в ответ на запрос в городской совет, во Львове на кошение газонов потратили 18 миллионов 849 тысяч 887 гривен, что больше, чем в довоенный год. Сейчас районные администрации города уже заключили соглашений на 20,579 миллиона гривен для скашивания травы в 2023 году:

Сыховский район – 4 миллиона 741 тысячи гривен (8-10 покосов за сезон на территории 83 гектара);

Франковский район – 3 миллиона 696 тысяч гривен (5 покосов за сезон на площади 35 гектаров);

Шевченковский район – 4 миллиона 91 тысяча гривен (приложение с техническим заданием отсутствует в тендерной документации);

Галицкий район – 1 миллион 890 тысяч гривен (10 покосов за сезон на площади 11 гектаров);

Лычаковский район – 2 миллиона 195 тысяч гривен (8 покосов за сезон на площади 23,6 гектаров);

Железнодорожный район – 3 миллиона 966 тысяч гривен (6 покосов за сезон на территории 30,6 гектаров).

Из практики предыдущих лет следует, что районные администрации в течение сезона обычно летом могут проводить дополнительные тендеры на выкашивание травы. Так что и расходы городского бюджета могут еще возрасти.

В технических задачах от районных администраций для подрядчиков говорится, что покосы в основном будут происходить с помощью ручных триммеров, а косить нужно траву высотой 5 – 10 сантиметров.

В управлении экологии и природных ресурсов ЛГС ZAXID.NET рассказали, что по нормам высота покоса должна составлять 2 – 3 сантиметра, но в этом году районных чиновников просили не скашивать так низко.

Мы просили отойти от нормы в 2 – 3 сантиметра и оставлять 4 – 5 сантиметров. Кроме того, просили не косить в сухую и жаркую погоду, а также не косить траву в парках весной – в период цветения цветов. Администрации хорошо отреагировали на нашу просьбу,

– сказала исполняющая обязанности руководителя управления Галина Никитчак.

Газонная демократия

Не все газоны в городе одинаковы, рассказывает координатор проектов ОО "Плато" Анжелика Зозуля. Условно их можно разделить на три вида:

рекреационные (ровная зеленая травка, на которой можно пикниковать и бросать фрисби);

декоративные (красиво цветут и сочетаются в композиции);

защитные (вдоль дорог и вблизи промышленных территорий);

дикие (участки, где газоны заложили лет 35 назад, но там уже образовался природный биоценоз).



Некошеная трава на берегу реки в Кракове / фото из открытых источников

Каждый из этих газонов нуждается в своем уходе. Последний, говорят нормы благоустройства, вообще не считается городским газоном и подход к нему должен быть особенный, ведь там могут расти редкие аборигенные растения, такие как дикие орхидеи.

"Люди – разнообразны, мы по-разному одеваемся, выскальзываем разные мнения, для нас важна демократия, где наши права не ущемляют. Аналогично и газоны – они не могут быть одинаковыми", – говорит Анжелика Зозуля.

Рекреационные газоны действительно нужно выкашивать, но никак не "под ноль", потому что из-за отсутствия полива, подкормки и аэрации (чего точно не делают на Сыхове или в Обильном из-за нехватки средств) такие газоны превращаются в выжженную землю без какой-либо полезной функции.

У районных администраций не всегда есть ресурс для контроля за подрядчиком. Часто исполнители выкашивают траву ниже, чем предусматривают нормы, чтобы вместо двух покосов сделать один, но фактически убивающий травяной покров.

– говорит координатор проектов ОО "Плато".

А вот придорожные полосы или участки, где большой поток людей или вблизи промышленных зон, лучше засаживать луговыми газонами.

Что такое луговой газон

Для обычного (рекреационного) газона используется смесь из злаковых, костров, овсяниц и т.п. А смесь для лугового газона более разнообразна – туда входит не менее 30-ти различных видов трав, преимущественно цветущих и привлекательных для других участников эко-системы города – птиц, насекомых, мелких млекопитающих.

Хотя на этапе закладки лугового газона его цена может немного превышать цену обычного, что связано с тем, что смеси преимущественно едут из-за границы, и в процессе эксплуатации луговой газон помогает экономить значительные ресурсы. Потому что луговой газон:

требует скашивания 1 – 2 раза в год;

хорошо удерживает влагу и не нуждается в дополнительном поливе даже в жару;

не нуждается в уходе (разве что в первые пару недель);

многолетний (не нужно сеять заново) и с каждым годом становится красивее.

Итак, речь идет об экономии человеческого ресурса, воды, топлива и так далее.

Можем предположить, что благодаря замене во Львове некоторых обычных газонов на правильно подобранные лучные город мог бы сэкономить пару миллионов гривен и инвестировать их в другие проекты, которые будут более заметно влиять на жизнь горожан. К примеру, было бы немного денег на проекты общественного бюджета, финансирование которых прекратили с начала большой войны.

"Постоянное выкашивание газонов – это то же, что с дождевой водой, которая идет на очистные сооружения, и мы, как налогоплательщики, платим за очистку и без того чистой воды. С травой – то же самое. Мы не даем газону использовать свой потенциал – задерживать дождевую воду в эко-системе, очищать воздух, выполнять функцию микрорегуляции климата, быть убежищем для биоразнообразия. Мы не столь богатое общество, чтобы позволить себе одинаковые газоны под линейку", – говорит Анжелика Зозуля.

Растения-супергерои

Почему некоторые газоны, в частности на придорожных полосах, транспортных развязках и в местах, где много людей, лучше заменить лучными газонами?

Лучные газоны перехватывают мелкодисперсную пыль (его продуцируют выбросы от транспорта и промышленности) и делают наш воздух чище, а жизнь – безопаснее. Обычно для, например, обочины дорог добираются специальные смеси, где растения либо имеют мелкие ворсинки на стеблях, либо клейковину. Например, это мордовник, что мы обычно идентифицируем как просто чертополох,

– рассказывает Анжелика Зозуля.

Кроме того, исследования говорят, что один квадратный метр лугового газона очищает воздух так же, как среднестатистическое 5-летнее дерево. Мы же все хотим жить в комфорте города и одновременно дышать свежим воздухом, не правда ли?

Кстати, в США есть статистика, которая говорит, что 10% всего загрязнения воздуха в стране вызывают именно газонокосилки, ведь они работают на ископаемом топливе. Чем не причина косить реже и сеять разнообразнее? Несколько иначе подобранные для луговых газонов смеси выполняют эстетическую функцию, а еще – богатый фуршетный стол для насекомых-опылителей, приютом для ящериц или ежей.

"Ребенок теряется в траве, его едят клещи"

Приблизительно такие сообщения часто можно увидеть на странице Горячей линии Львова в фейсбуке. Клещи – такие существа, живущие везде. Вот только в луговых газонах с разнотравьем могут обитать их природные враги, например птицы или другие насекомые.

Кроме того, есть травы, которые выделяют сильно нелюбимые клещам эфирные масла – они просто не могут жить в такой траве, если правильно подобрать смесь. В то же время клещу нормально жить в выкошенной траве.



Один из газонов в Кракове / фото Александра Шутюка

Травы против застройщиков: кто вы нен в вашей аллергии

Исследования говорят, что жители городов, "дети асфальта", более подвержены аллергиям, чем люди, выросшие в сельской местности. Кроме растений, в городе много других триггеров аллергий: пыль, транспортный поток, строительство.

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"Но мы хотим жить в новостройке и ездить собственной машиной, поэтому на это вряд ли будем пенять. Нам нужно найти другого врага. Им становятся элементы природы в городе, в частности, луговой газон. Обвиняют слабее, ведь тягаться с травой легче, чем с застройщиками ", – говорит Анжелика Зозуля.

Если говорить о растениях, которые могут провоцировать аллергии у горожан, то это и злаковые, и тополя, и березы, и даже сирень. Но мы не вырубим сирени и стараемся ужиться с березами.



И еще один островок природы в Кракове / фото Александра Шутюка

В ОО "Плато" считают, что при закладке луговых газонов в технической задаче для исполнителей можно прописать такой подбор смеси, где будет как можно меньше растений, способных вызвать аллергию. Прекрасно, если это будут аборигенные – местные – растения: их корневая система способна постепенно вытеснить зайд, например амброзию полинолисту.

Если я знаю, что у меня аллергия на кошек, я принимаю превентивные меры и меньше контактирую с котами. Если на тополь – то меньше гуляю во дворе, когда цветет тополь, или гуляю там, где его нет. Растения имеют разные периоды цветения, и растение, вызывающее аллергию, не будет цвести с мая по октябрь",

– комментирует Анжелика Зозуля.

Если выкашивать, то чем?

Некоторые городские газоны все же нужно периодически косить. Как видно из тендерной документации на услуги по откосу, в большинстве случаев речь идет об использовании ручных триммеров. Но это плохо и для газонов, и для людей. Вот почему:

тримеры опасны для косарей – если в траве есть камни или стекло, они могут отскочить и ранить человека;

они работают на ископаемом топливе и загрязняют воздух;

также от триммеров сильное шумовое загрязнение;

ручные триммеры не косят, а рвут траву, потом долго не может восстановиться;

они также травмируют другие растения – цветы и деревья.

"Идеальным выходом для нас являются ездящие газонокосилки. Они современные, правильно срезают траву и сразу собирают ее в корзину. Тогда трава отправляется на компостирование. Но пользоваться такими косилками можно только тогда, когда участок подготовлен. Если землю засыпали строительными материалами и не разровняли , она поросла травой, то газонокосилка здесь не сработает. Здесь, как и в труднодоступных местах, обычно используют триммеры", – рассказывает Анжелика Зозуля.

На видео из немецких городов можно увидеть, как там газоны выпускают овец – они работают как природные газонокосилки. Также в некоторых хозяйствах "работают" так называемые куриные тракторы – кур запускают в сетку на колесах и они постепенно грабят траву в разных местах. Во Львове можно было арендовать этих животных в Шевченковской роще. Но это скорее было бы не о кошениях, а об образовательной кампании по обращению с городскими газонами.

Какие изменения во Львове будут в этом году

Во-первых, в городе заложат несколько луговых газонов: у Мемориала Героям Небесной сотни, на проспекте Свободы, на Сыхове. Также луговой газон уже заложили в пространстве городского садоводства "Рассадник" – здесь ОО "Плато" испытает разные смеси разнотравья, чтобы в будущем на основании исследований ботаников рекомендовать какие-либо из них для использования в городе.

Также надеемся, что районные администрации услышали управление экологии и будут следить за подрядчиками, чтобы те не косили траву под корень.

А что-то большее?

Что касается реформы в этой сфере городской жизни, то, вероятно, будет создан регламент по уходу за зелеными насаждениями, требования по которому будут прописываться в технических задачах по каждому участку. Но это произойдет не мгновенно. Почему?

Газонная реформа во Львове должна базироваться на трех вещах, считают в ОО "Плато": инвентаризации, прописанных правилах ухода, контроле за исполнением.

"Нужно понять, где и что растет, какие есть проблемы. А потом прописать стратегию для их решения. Например, здесь мы выравниваем участки, если хотим ровный газон, чтобы за ними можно было ухаживать с нормальной техникой, ухаживаем, а когда подрядчик делает неправильно или не делает, то применяем санкции. Просто так набрасываться сейчас на подрядчиков с их техникой мы не можем – нужно создавать условия. Это так же, как с созданием условий для сортировки отходов», – объясняет Анжелика Зозуля.

По ее мнению, такой пилотный проект можно было бы запустить, по крайней мере, в одном районе Львова.

Жесткая рука менеджера

Еще одна проблема газонного менеджмента Львова заключается в отсутствии последовательности и жесткости в действиях власти, тех же районных администраций. Только одна жалоба жильца способна перечеркнуть положительное начинание.

Например, рассказывает Анжелика Зозуля, пару лет назад ОО "Плато" обратилось в районы о выделении двух участков для эксперимента – на одном должны реже косить траву, на другой – посеять разнотравье. Откликнулась только Сиховская администрация, которая согласовала один небольшой участок возле колеи и промышленной зоны для более редкого кошения. Но через день после того, как активисты установили там информационные таблички и даже оставили номера своих телефонов для информации, кто-то пожаловался и траву скосили, эксперимент прекратили.

Интересно, что там и так косили нечасто, потому что это не возле домов. Но как только мы обратили внимание на этот участок, людям стала мешать трава,

– вспоминает Анжелика Зозуля.

Если принято решение, то не следует бояться отказать людям. Только нужно объяснить, почему да, привести аргументы. Для этого необходимы исследования, с одной стороны, (инвентаризация) и просветительская работа с жителями – с другой.

Также жесткость решения должна заключаться в неотвратимости и существенности санкций. Например, владелец автомобиля, запарковавшегося на газоне, должен оплатить не копеечный, а ощутимый для себя штраф. Газоны должны охраняться, и за этим должны следить сильные институты.

Так же нужны четкие правила для газонов, не принадлежащих городу, – речь идет о частных территориях или придомовых участках ОСМД. А еще – твердость без устрашения.

"В прошлом году к нам обращалось ОСМД, какой город обязал покосить газон, угрожая штрафом. Мы привезли им семена разнотравья и информационную табличку, но они были напуганы, ведь не имели юриста и не хотели платить штраф, поэтому все же покосили газон. Независимая сильная Украина, которая отошла от советского союза и борется за свободу! В бытовых ситуациях нам еще долго отходить от прошлого, чтобы наше общество здорово реагировало на проблемы, не прибегая к авторитарным методам", – рассказывает Анжелика Зозуля.

Что могут делать люди?

Если вы хотите не одинаковых 3-сантиметровых газонов по всему городу, а понимаете, что нам нужно разнообразие и понимание процессов, вы можете применять зеленые практики на придомовых территориях, сотрудничать с профильными общественными организациями, делать небольшие сообщества.

Было бы хорошо, если в городе заработала тематическая программа с резервным фондом в поддержку микропроектов. Каждый депутат имеет 200 тысяч на соцпомощь жителям. А их 64! И часто это гречкодейство. А вот таких фондов нет,

– комментирует Анжелика Зозуля.

Обратите внимание, что сейчас ОО "Плато" готовит руководство по практическим пошаговым рекомендациям для общин относительно так называемой газонной реформы. Активисты совместно с юристами проанализировали нормативную базу, а совместно с ботаниками исследовали природные газоны. На основе этого и строятся рекомендации. А пока можете прочесть небольшой справочник о разнотравье.

"Будем продвигать конструктив, ведь разнообразие – это то, к чему нам нужно стремиться", – говорит Анжелика Зозуля.



Островок дикой природы в Кракове / фото Александра Шутюка