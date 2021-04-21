Русская историография годами изображала казаков и крымских татар мстительными разбойниками или паталогическими предателями. Школьные учебники в советское время пестрели текстом, как народы враждовали, зато правда несколько иная.

Союзов у крымских татар и украинцев было больше, чем противостояний, конечно, были локальные конфликты, однако они не имели огромных масштабов, отметила историк Гульнара Абдулаева. Поэтому чаще говорилось о мире и совместных походах.

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Директор Института казачества и доктор исторических наук Тарас Чухлиб рассказал, что было очень много дружеских отношений, однако Московии было выгодно "подавать" украинцев и крымских татар в ракурсе враждебности.

Мифы русских об украинцах и крымских татарах

Самая первая выдумка россиян – вроде бы степная часть Украины была пустотой, как они говорят "диким полем". На самом деле ни одного необитаемого поля не существовало. Его могли называть диким, может, лишь потому, что там когда-то жили кочевые племена: сарматы, скифы и гунны.

Впоследствии это была территория Киевской Руси и Великого Литовского княжества, а нынешние Николаевщина, Одесщина, Херсонщина принадлежали Крымскому ханству. Это означает, что русины-украинцы и крымские татары были соседями, их не разделяли заброшенные земли.

"Конечно, украинцы и крымские татары жили рядом, их разделяла граница, ни одного дикого поля не было, эта территория была всегда заселена. И естественно, что между украинцами и крымскими татарами всегда была взаимосвязь", – рассказала Гульнара Абдулаева.

Однако московитам нужно было создать себе врага, как они продолжают делать и сейчас, ведь эта страна не может жить без воображаемого противника. Легче всего им было сделать врага из кого-то не своей веры – здесь как нельзя лучше "пасовало" Крымское ханство.



Между украинцами и крымскими татарами всегда была взаимосвязь / Фото "Цензор.НЕТ"

По словам доктора исторических наук Тараса Чухлиба, Российская империя представала как православная христианская страна, которой надо было врага, искали мусульманский народ, хотя и среди тогдашней элиты Российской империи было очень много выходцев крымско-татарских и казанских татар.

"Создавался миф врага и одним из самых главных – было Крымское ханство. Походов было много, конечно, доходили и уничтожали Москву еще в XVI веке", – сказал Чухлиб.

Историк Гульнара Абдулаева добавила, что создавался из крымских татар так называемый враг христианской веры, который должен был только нападать, брать ясир и пленников и идти в свое Крымское ханство.

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На самом деле враг для обоих народов был общим – Россия, она же Московия, она же улус монгольского государства Золотая Орда, а затем и Крымского ханства, в котором вплоть до XVIII века платила дань.

Конечно, и у казаков, и у крымских татар был один враг – Московия. Москва разными путями пыталась доказать, что она не вассал Крымского ханства, потому что для нее это всегда было унизительно. Однако факт остается фактом,

– пояснила Гульнара Абдулаева.

Как общий враг объединил казаков и крымских татар

Именно этот общий враг объединил казаков и крымских татар, впервые это произошло еще в XVI веке. Союзные договоры казаков и крымских татар начинаются от первого кошевого атамана или гетмана Войска Запорожского Остафия Дашкевича. Он имел свои счеты с московитами и узнал, что крымский хан Мухамед Гирей I готовит поход на Москву, чтобы наказать за неповиновение своего вассала.



Союзные договоры казаков и крымских татар начинаются от Дашкевича / Картина Яна Матейка

В 1521 году казаки впервые пошли вместе с крымскими татарами на Москву. Историк Гульнара Абдулаева рассказала, что это был очень успешный поход, когда они подошли к москве, и князь Василий покинул Москву, он решил не сталкиваться ни с крымцами, ни с украинцами.

"Он прекрасно понимал, что это за сила. И можно характеризовать, что это был первый поход в истории украинско-крымскотатарских отношений и он был успешным", – добавила Абдулаева.

Вместе изгоняли из Московии ряд князей, в частности Ивана Грозного, а саму Москву жгли дотла. По словам Абдулаевой, походы были ведь не просто так: крымский хан захотел пойти на Москву, а на самом деле Иван IV просто провинился перед своим сюзереном.

Он пытался надеть на себя корону византийских императоров, апеллируя тем, что его бабка была византийская принцесса, а Москву объявить Третьим Римом, то есть объявить Византийскую империю. Конечно, сюзерену это не понравилось,

– отметила историк.

Да, бесспорно, набеги друг на друга были, измены с обеих сторон – также, потому что каждый действовал в своих интересах и в присущем стиле. Отрицать эти факты бессмысленно, но негативного опыта сотрудничества было значительно меньше, чем противоположного, и не так много, как привыкла рассказывать Москва.

"Конечно, были пленные, украинцы попадали в Крымское ханство. Им предлагали: либо принять ислам и стать свободным, либо отработать в семье 5 – 6 лет и "ты – свободный человек". То есть не было рабства в Крымском ханстве – то, что всегда пропагандировала Московия", – сообщила Абдулаева.

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Ислам запрещал продажу людей и те рынки, которые были в Крыму – в Кафе, изначально ими занимались генуэзцы. По словам Тараса Чухлиба, было много захватнических походов Крымского ханства, когда орда приходила в Украину, шла или в Польшу через земли Украины, или на Москву через восточные земли Украины и уничтожала все на своем пути и забирала ясырь.

Однако, он объяснил, что надо говорить и о том, что и украинские казаки также ходили походами на Крымское ханство и Османскую империю в XVI, XVII и даже XVIII веках, они также забирали мусульманский плен и приводили его в Украину.

Исторические факты о союзничестве

О разногласиях и враждебности известно, а вот несколько малоизвестных исторических фактов о союзничестве. И это не выдумки, совместные походы были задокументированы на официальном уровне.

"Один из крымских ханов Инает Гирей издал указ о том, что казаки могут на льготных условиях участвовать во всех походах Крымского ханства, то есть это было допустимо. Уже на протяжении XVI-XVII века отношения стали более дружескими", – рассказала Гульнара Абдулаева.

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Казакам было выгодно, кроме собственных походов, работать как наемникам, например, они в конце XVI века вместе с крымцами взяли венгерский город Эгер.

Первый официальный политический и военный союз с Крымским ханством заключил гетман Михаил Дорошенко в 1620-х годах, этот договор прописывал:

если охлаждаются отношения казаков с Речью Посполитой, тогда крымские ханы приходят на помощь украинцам;

в то же время когда появляются определенные конфликты у крымских ханов, то они могут рассчитывать на поддержку казаков.

По словам доктора исторических наук Тараса Чухлиба, это была сделка 1624 года между гетманом Михаилом Дорошенко и претендентом на крымский трон Шахин Гиреем, когда многотысячное казацкое войско помогало Шахин Гирею в борьбе с ногайскими мурзами.

Гульнара Абдулаева добавила, что тогда как раз Дорошенко поддержал крымского хана Мухамеда Гирея III и его наследника в их противостоянии с проосманской группировкой в Крыму, то есть Дорошенко и казаки отстаивали права крымского хана, на которые посягала Османская империя – они объединились.

В честь этого случая, когда Дорошенко помог Гиреям отстоять свой трон в борьбе с проосманской группировкой, произошло историческое событие – над Бахчисарайским дворцом впервые взвились казацкие знамена.

Тогда же над Бахчисарайским дворцом подняли казацкие штандарты. Это был настоящий показательный момент, когда двое соседей сливаются в один союз и становятся очень мощным союзом, против которого очень сложно противостоять,

– сказала историк Абдулаева.

Освободительная война Богдана Хмельницкого стала ярчайшим примером военного союзничества. Крымское ханство даже участвовало в переговорах с Речью Посполитой о самоуправлении Украинского казацкого государства. Хотя неожиданное отступление хана во время боя под Берестечком дорого обошлось казакам, все же стоит признать, что без поддержки татар государство Хмельницкого вряд ли бы вообще возникло.



Освободительная война стала ярчайшим примером союзничества / Картина польского художника Юлиуша Коссака

Москва умышленно разжигала конфликт народов

История знает немало эпизодов, где вроде бы хан предавал казаков и казаки хана, но надо видеть полную картину обстоятельств, которые нередко разжигала именно Москва.

Например, битва под Берестечком воспринялась украинцами как предательство хана, зато так называемое Переяславское соглашение 1654 года, когда Хмельницкий якобы воссоединился с Московией, крымцы считали изменой от Хмельницкого.



Украинцы восприняли битву под Берестечком как предательство хана / Картина Артура Орленова

Сейчас украинцы знают, что Переяславское братание было фейком русских и никакого объединения с Московией не произошло, но по тем временам ханство не знало, как было на самом деле и восприняли это за чистую монету, поэтому после этого отношения крымцев с казаками немного остыли.

"Для Крыма было шоком подписание так называемого Переяславского совета, было оно или нет, сегодня мы тоже не имеем таких фактов, потому что документа не существует. Я думаю, это был временный политический договор. Когда Иван Выговский начал переговоры с Мухамедом Гирем IV, ему было довольно сложно убедить хана, что Москва для них общий враг", – сказала Абдулаева.

Однако гетману Ивану Выговскому таки удалось наладить контакты с крымцами и договориться об их поддержке. Это были годы украинско-московской войны и междоусобиц в Гетманщине, при таких непростых условиях самым крутым общим копняком под московский зад стала Конотопская битва.



Выговский наладил контакты с крымцами / Картина неизвестного художника XIX века

В 1659 году казаки Выговского и крымские татары наголову разгромили московское войско, которое насчитывало по разным данным от 70 до 120 тысяч воинов. Они выиграли Конотопскую битву, о которой в русских источниках умалчивается и подают в совершенно ином виде, а это действительно была одна из самых ярких побед.

В то же время история и герои не такие черно-белые, как их изображают россияне. Например, Иван Сирко – для нас герой, для крымских татар – преступник. Но и здесь не все так однозначно, когда под Конотопом Выговский и хан одерживали победу, Иван Сирко напал на поселение крымцев, однако впоследствии он проявил добрососедство.

"Московия пыталась провоцировать и перетягивать на свою сторону казаков. Яркий пример – Иван Сирко, считавший себя врагом исламской веры. Однако, когда у крымцев произошла засуха в степи, он пропустил стада и крымцев на свою территорию, потому что считал, что в первую очередь должны быть добрососедские отношения", – пояснила Абдулаева.

Что общего у украинцев и крымских татар

После Конотопа посыпалась череда удачных совместных походов. Ученые также хорошо знают о соглашении Ивана Мазепы и Филиппа Орлика с Крымским ханством в 1709 году.

Иван Мазепа не просто так поддерживал шведского короля против Петра. Он осознавал, что если за ним будет стоять великая Османская империя и Крымское ханство, то они смогут победить Петра І,

– сказал Тарас Чухлиб.

В то же время он добавил, что соответствующая идея не была успешной и потом уже Филиппу Орлику нужно было решать то, что не решил Иван Мазепа. Он привлек на свою сторону войска Крымского ханства и Османской империи и боролся как с Польским королем Августом II, так и с московским царем Петром І.

К сожалению, оба наших народа объединила и общая беда, которая пришла почти одновременно. В XVIII веке российская императрица Екатерина II аннексировала Крым, уничтожила Крымское ханство. Примерно тогда же разрушила Запорожскую Сечь, а кошевого атамана Петра Калнышевского сослала на Соловки.



Екатерина II аннексировала Крым / Картина Федора Рокотова

Самый яркий момент – это 1775 год, когда была уничтожена Запорожская Сечь по приказу Екатерины II и тогда хан пригласил казаков поселиться на территории Крымского ханства. Как раз это было возле города Алешки – Олешковская Сечь.

Кроме Екатерины II, был общий антигерой – так называемый русский генералиссимус Александр Суворов, это он подавлял казацко-крестьянское восстание Колиивщина и жестоко депортировал крымских христиан.

Уничтожение Ногайской Орды – это отдельная история. Окружали целые ногайские деревни, аулы и расстреливали из ружей. В разные периоды казаки селились в Крыму, мигрировали и крымцы на территорию Украины, но это не было массово. Постоянные контакты на протяжении всей истории вытворили у двух народов значительно больше общего, чем кажется на первый взгляд. Заимствовали культуру, слова, даже боевое искусство.

Самое интересное, что крымские татары владели боевым искусством "Кара Каплан", многие украинцы тоже знали это боевое искусство и применяли его на практике. Это было тюркское единоборство, которым казаки прекрасно владели,

– отметила Гульнара Абдулаева.

Московия во все периоды истории прибегала к информационной войне. Ее жертвами часто становились крымские татары, казаки и украинцы. Соответствующая линия партии остается неизменной уже веками.

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"В Российской империи создали много мифов, но основной – это миф "русского мира". Его до сих пор используют кремлевские политики, он предполагает распространение своего влияния на весь мир", – пояснил доктор исторических наук Тарас Чухлиб.

Как бы Московия не пыталась проводить свою политику, как бы не пыталась поссорить 2 народа – мы видим, что у украинцев и крымских татар очень много общего в языке, культуре и традициях, добавила Гульнара Абдулаева.