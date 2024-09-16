Сообщения о ракетном обстреле Ровненской АЭС приходят на почту украинцам: что говорят в ГСЧС

Украинцам на почты начали приходить электронные письма, якобы от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, о ракетном обстреле Ровненской АЭС, который вызвал повышенный уровень радиации.

Однако никаких подобных сообщений ГСЧС не присылала украинцам. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Смотрите также Оккупанты заявили о подготовке Украины и США удара по детям: в ЦПД раскрыли планы врага

Правдивы ли сообщения об обстреле Ровненской АЭС

На электронные почты украинцев начали приходить странные предупреждения относительно обстрела Ровненской АЭС и повышенного уровня радиации от якобы ГСЧС. В подобных письмах также указываются инструкции по эвакуации и ссылки на неизвестные сомнительные ресурсы.

Однако вышеуказанная информация на самом деле не соответствует действительности, а скорее всего является делом оккупантов и частью российской информационной атаки. ГСЧС не рассылала подобных сообщений, а почты структуры не были взломаны.

Вероятно, эти письма рассылались через почтовые ящики-двойники и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним,

– говорится в сообщении ЦПД.

Как отметили там, если же вы получили подобное письмо, обозначьте его как спам и ни в коем случае не переходите по указанным ссылкам. Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь к работникам Киберполиции.