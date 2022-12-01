Вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных: что нужно знать

В Украине вступили в силу новые правила бронирования военнообязанных. В частности, расширился список людей, подлежащих бронированию.

Речь идет о Законе Украины № 2732-ІХ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Именно в нем говорится о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

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Начали действовать новые правила бронирования военнообязанных

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" расширяет перечень подлежащих бронированию военнообязанных. В частности, он предусматривает бронирование работающих людей:

органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для выполнения доведенных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, если это необходимо для выполнения указанных мероприятий;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным Кабинетом Министров,

– отметили в Минобороны.

Расширение перечня возможностей для бронирования, кроме предусматривающих наличие мобилизационных задач, начнет действовать только после того, как правительство разработает и одобрит отдельный порядок, определяющий эти критерии. К тому времени будет действовать порядок, определенный постановлением Кабинета Министров от 3 марта, который предусматривает наличие мобилизационной задачи.

В Украине планируют ввести целевую мобилизацию

Украинцев планируют привлекать к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после ее окончания. Об этом говорится в "Положении о единой государственной системе гражданской защиты", которое еще в мае подписал Кабмин.

Целевая мобилизация предполагает то, что определенные категории граждан не будут участвовать в боевых действиях, однако будут помогать стране с восстановлением.

Следует подчеркнуть, что на протяжении такой мобилизации заработная плата, должность и место работы будут сохраняться.

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