Новые правила мобилизации: с какого возраста могут забрать в армию и чего ожидать призывникам
- В период военного положения в армию могут быть призваны мужчины от 25 до 60 лет, а также женщины с медицинской специализацией.
- Базовая общевойсковая подготовка является обязательной для мужчин от 18 до 25 лет и длится до трех месяцев.
Украина находится в условиях военного положения как минимум до 4 мая 2026 года. Закон о мобилизации 2 января 2026 года получил определенные изменения, связанные, в частности, с действием новых цифровых протоколов, автоматизировавших взаимодействие между реестрами и ТЦК.
Согласно действующему законодательству, призывной возраст определяет конкретные возрастные границы для военнообязанных лиц, подлежащих привлечению в ВСУ.
Со скольки лет могут забрать в армию?
В период военного положения к категории военнообязанных относятся мужчины от 18 до 60 лет, а также женщины, имеющие соответствующую медицинскую специализацию.
В соответствии с регламентами 2026 года обязательный призыв во время мобилизационных мероприятий касается мужчин, которым исполнилось 25 лет.
Предыдущее решение о снижении этого предела с 27 до 25 лет способствовало существенному обновлению и омоложению личного состава Вооруженных Сил Украины. В то же время для лиц в возрасте от 18 до 25 лет предусмотрена исключительно добровольная форма мобилизации, что реализуется через подписание контракта.
Стоит заметить, что в январе 2026 года был завершен масштабный процесс аудита лиц, которые ранее имели статус "ограниченно годных" и изменили его на статус "годных". Поскольку категория "ограниченная пригодность" была окончательно ликвидирована, теперь по итогам ВВК граждане получают одну из четких оценок: полная пригодность к службе, пригодность к выполнению обязанностей в подразделениях обеспечения или ТЦК или полная непригодность с исключением с учета.
Что известно о БОВП?
Одной из важнейших реформ, полноценно заработала в учебном сезоне 2025 – 2026 годов, стала базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Она пришла на смену устаревшей срочной службе и является обязательным этапом для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, тогда как для женщин эта подготовка остается добровольной.
В 2026 году такая подготовка полностью внедрена в образовательные планы высших учебных заведений. В рамках военного положения курс длится до трех месяцев и охватывает обучение стрельбе, курсы тактической медицины, а также изучение новейших технологий, в частности пилотирования БпЛА.
Кого могут призвать?
На сегодня мобилизационные мероприятия распространяются на такие группы граждан:
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, чье состояние здоровья подтверждено заключением ВВК;
- лица, которые до января 2026 года прошли повторный медицинский осмотр и изменили статус с "ограниченно годных" на "годных";
- военнообязанные, которые не имеют официально подтвержденных причин для получения отсрочки или действующего бронирования;
- мужчины в возрасте до 25 лет, которые получили звание офицеров запаса после окончания военных кафедр, если они на данный момент не продолжают свое обучение.
Какие есть обновления по бронированию?
На портале "Дія" ввели обновленный механизм бронирования персонала, который расширяет возможности для украинских предприятий. Теперь компании могут обеспечить специалистам временный иммунитет от призыва, даже если их данные в системе воинского учета пока требуют уточнения или урегулирования.
Эти нововведения прежде всего ориентированы на оборонный комплекс и предприятия, имеющие стратегическое значение для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.
В то же время юридические лица, которые подтвердили свой статус критической важности, могут дистанционно оформить бронирование на срок до 45 дней. Для этого достаточно сформировать соответствующую заявку в электронном виде и заверить ее подписью непосредственно на платформе.