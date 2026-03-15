Новые правила мобилизации: с какого возраста могут забрать в армию и чего ожидать призывникам

Украина находится в условиях военного положения как минимум до 4 мая 2026 года. Закон о мобилизации 2 января 2026 года получил определенные изменения, связанные, в частности, с действием новых цифровых протоколов, автоматизировавших взаимодействие между реестрами и ТЦК.

Согласно действующему законодательству, призывной возраст определяет конкретные возрастные границы для военнообязанных лиц, подлежащих привлечению в ВСУ.

Со скольки лет могут забрать в армию?

В период военного положения к категории военнообязанных относятся мужчины от 18 до 60 лет, а также женщины, имеющие соответствующую медицинскую специализацию.

В соответствии с регламентами 2026 года обязательный призыв во время мобилизационных мероприятий касается мужчин, которым исполнилось 25 лет.

Предыдущее решение о снижении этого предела с 27 до 25 лет способствовало существенному обновлению и омоложению личного состава Вооруженных Сил Украины. В то же время для лиц в возрасте от 18 до 25 лет предусмотрена исключительно добровольная форма мобилизации, что реализуется через подписание контракта.

Стоит заметить, что в январе 2026 года был завершен масштабный процесс аудита лиц, которые ранее имели статус "ограниченно годных" и изменили его на статус "годных". Поскольку категория "ограниченная пригодность" была окончательно ликвидирована, теперь по итогам ВВК граждане получают одну из четких оценок: полная пригодность к службе, пригодность к выполнению обязанностей в подразделениях обеспечения или ТЦК или полная непригодность с исключением с учета.

Что известно о БОВП?

Одной из важнейших реформ, полноценно заработала в учебном сезоне 2025 – 2026 годов, стала базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Она пришла на смену устаревшей срочной службе и является обязательным этапом для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, тогда как для женщин эта подготовка остается добровольной.

В 2026 году такая подготовка полностью внедрена в образовательные планы высших учебных заведений. В рамках военного положения курс длится до трех месяцев и охватывает обучение стрельбе, курсы тактической медицины, а также изучение новейших технологий, в частности пилотирования БпЛА.

Кого могут призвать?

На сегодня мобилизационные мероприятия распространяются на такие группы граждан:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, чье состояние здоровья подтверждено заключением ВВК;

лица, которые до января 2026 года прошли повторный медицинский осмотр и изменили статус с "ограниченно годных" на "годных";

военнообязанные, которые не имеют официально подтвержденных причин для получения отсрочки или действующего бронирования;

мужчины в возрасте до 25 лет, которые получили звание офицеров запаса после окончания военных кафедр, если они на данный момент не продолжают свое обучение.

Какие есть обновления по бронированию?