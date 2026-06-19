Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

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Как рассчитывается вместимость укрытия?

Вместимость каждого укрытия определяется индивидуально на этапе проектирования в соответствии с действующими Государственными строительными нормами.

Она рассчитывается в зависимости от площади помещения и его назначения. В частности, минимальная норма предусматривает 0,6 квадратного метра на одного человека при одноярусном размещении сидячих мест. В то время как для учебных заведений этот показатель могут увеличить до 1 квадратного метра на человека, чтобы обеспечить более безопасные и комфортные условия пребывания детей.

Чем опасно превышение количества людей в укрытии?

Крейтор отметил, что в укрытии может находиться только то количество людей, которое указано в его проекте. В то время как превышение этого лимита создает серьезные риски, в частности существенно ухудшается качество воздуха, становится труднее дышать, значительно возрастает риск заразиться инфекционными заболеваниями.

В случае нарушений установленных норм следует сообщать об этом администрации учреждения или балансодержателю, ведь именно они несут ответственность за состояние помещений и создание безопасных условий.

Если же нарушения не устраняются после обращений или представляют угрозу для здоровья людей, следует обращаться в соответствующие контролирующие органы. В частности, это могут быть территориальные подразделения Госпродпотребслужбы, а также органы местного самоуправления или военные администрации.

Хочу подчеркнуть, что неравнодушие граждан и своевременное сообщение об обнаруженных проблемах помогают быстрее устранять недостатки и создавать безопасные и комфортные условия для людей в местах временного пребывания и убежищах,

– подытожил Крейтор.

Скандалы с палатками в метро во время атак

Во время массированной атаки России на столицу 2 июня рекордное количество людей воспользовалось киевским метрополитеном в качестве укрытия. По данным метрополитена, на станциях метро находилось более 41 тысячи человек, среди них около 4,5 тысячи детей.

Именно тогда в сети разгорелся скандал. Часть людей возмущалась из-за больших палаток, которые занимают много места, из-за чего другим сложнее разместиться.

Пользователи писали, что из-за большого количества людей на станциях было трудно найти место для отдыха. Некоторые жаловались на духоту, дискомфорт и тревогу и призывали власти улучшить условия пребывания в укрытиях во время длительных воздушных атак.

В метрополитене отреагировали, там призвали жителей и гостей города, направляющихся в укрытие во время воздушной тревоги, брать с собой только самые необходимые вещи, а именно воду или чай, личные лекарства, теплую одежду, каремат или спальник. Также там попросили отказаться от громоздких предметов, в частности палаток, поскольку платформы станций являются общим пространством для всех, кто находится в укрытии.