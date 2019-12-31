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      Правила безопасного празднования Нового года от спасателей: инфографика

      7 Читати новину українською
      Спасатели напомнили о правилах безопасности во время празднования / pinterest.ru

      Государственная служба по чрезвычайным ситуациям напомнила о нескольких основных правилах празднования Нового года. Спасатели призывают не ставить елку в проходах и у выходов.

      Инфографику с новогодними правилам ГСЧС опубликовала в Фейсбуке.

      Интересно: Какую елку выбирают украинцы: искусственную или живую?

      Спасатели просят внимательно следить за детьми и не позволять ребенку играть с пиротехникой или открытым огнем возле елки.

      Правила празднования Нового года от ГСЧС:

      • Не допускается установки "зеленой красавицы" в проходах и у выходов;
      • Елка должна быть надежно закреплена на устойчивой основе;
      • Не использовать свечи для ее украшения;
      • Нельзя также украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами;
      • Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена или низкокачественная – ею также запрещено украшать елку;
      • Особенно внимательно необходимо следить за детьми и не позволять им играть с пиротехникой, открытым огнем у новогоднего дерева.

      правила безпеки новий рікБезопасная новогодняя елка от ГСЧС / Фото: ГСЧС

      Заметим, что большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома – 67%. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников. Больше о праздновании – здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники ГСЧС
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