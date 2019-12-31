Правила безопасного празднования Нового года от спасателей: инфографика

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям напомнила о нескольких основных правилах празднования Нового года. Спасатели призывают не ставить елку в проходах и у выходов.

Инфографику с новогодними правилам ГСЧС опубликовала в Фейсбуке.

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Спасатели просят внимательно следить за детьми и не позволять ребенку играть с пиротехникой или открытым огнем возле елки.

Правила празднования Нового года от ГСЧС:

• Не допускается установки "зеленой красавицы" в проходах и у выходов;

• Елка должна быть надежно закреплена на устойчивой основе;

• Не использовать свечи для ее украшения;

• Нельзя также украшать елку ватой и легковоспламеняющимися материалами;

• Если новогодняя гирлянда не имеет сертификации, повреждена или низкокачественная – ею также запрещено украшать елку;

• Особенно внимательно необходимо следить за детьми и не позволять им играть с пиротехникой, открытым огнем у новогоднего дерева.

Безопасная новогодняя елка от ГСЧС / Фото: ГСЧС

Заметим, что большинство украинцев проведут новогоднюю ночь дома – 67%. Еще 16,5% будут праздновать в гостях, у друзей или родственников. Больше о праздновании – здесь.

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