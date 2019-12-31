Правила безпечного святкування Нового року від рятувальників: інфографіка

Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала про декілька основних правил святкування Нового року. Рятувальники закликають не ставити ялинку у проходах та біля виходів.

Інфографіку з новорічними правилами ДСНС опублікувала у фейсбуці.

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Рятувальники просять пильно слідкувати за дітьми та не дозволяти малечі гратися з піротехнікою чи відкритим вогнем біля ялинки.

Правила святкування Нового року від ДСНС:

• Не допускається встановлення "зеленої красуні" у проходах та біля виходів;

• Ялинка має бути надійно закріплена на стійкій основі;

• Заборонено використовувати свічки для її прикрашання;

• Не можна також прикрашати ялинку ватою та легкозаймистими матеріалами;

• Якщо новорічна гірлянда не має сертифікації, пошкоджена, або низькоякісна – нею також заборонено прикрашати ялинку;

• Особливо пильно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм гратися з піротехнікою, відкритим вогнем біля новорічного дерева.



Безпечна новорічна ялинка від ДСНС/ Фото: ДСНС

Зауважимо, що більшість українців проведуть новорічну ніч вдома – 67%. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів. Більше про святкування – тут.

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