Правила безпечного святкування Нового року від рятувальників: інфографіка
Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала про декілька основних правил святкування Нового року. Рятувальники закликають не ставити ялинку у проходах та біля виходів.
Інфографіку з новорічними правилами ДСНС опублікувала у фейсбуці.
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Рятувальники просять пильно слідкувати за дітьми та не дозволяти малечі гратися з піротехнікою чи відкритим вогнем біля ялинки.
Правила святкування Нового року від ДСНС:
• Не допускається встановлення "зеленої красуні" у проходах та біля виходів;
• Ялинка має бути надійно закріплена на стійкій основі;
• Заборонено використовувати свічки для її прикрашання;
• Не можна також прикрашати ялинку ватою та легкозаймистими матеріалами;
• Якщо новорічна гірлянда не має сертифікації, пошкоджена, або низькоякісна – нею також заборонено прикрашати ялинку;
• Особливо пильно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм гратися з піротехнікою, відкритим вогнем біля новорічного дерева.
Безпечна новорічна ялинка від ДСНС/ Фото: ДСНС
Зауважимо, що більшість українців проведуть новорічну ніч вдома – 67%. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів. Більше про святкування – тут.
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