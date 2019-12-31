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      Правила безпечного святкування Нового року від рятувальників: інфографіка

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      Рятувальники нагадали про правила безпеки під час святкування / pinterest.ru

      Державна служба з надзвичайних ситуацій нагадала про декілька основних правил святкування Нового року. Рятувальники закликають не ставити ялинку у проходах та біля виходів.

      Інфографіку з новорічними правилами ДСНС опублікувала у фейсбуці.

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      Рятувальники просять пильно слідкувати за дітьми та не дозволяти малечі гратися з піротехнікою чи відкритим вогнем біля ялинки.

      Правила святкування Нового року від ДСНС:

      • Не допускається встановлення "зеленої красуні" у проходах та біля виходів;
      • Ялинка має бути надійно закріплена на стійкій основі;
      • Заборонено використовувати свічки для її прикрашання;
      • Не можна також прикрашати ялинку ватою та легкозаймистими матеріалами;
      • Якщо новорічна гірлянда не має сертифікації, пошкоджена, або низькоякісна – нею також заборонено прикрашати ялинку;
      • Особливо пильно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм гратися з піротехнікою, відкритим вогнем біля новорічного дерева.

      правила безпеки новий рік
      Безпечна новорічна ялинка від ДСНС/ Фото: ДСНС

      Зауважимо, що більшість українців проведуть новорічну ніч вдома – 67%. Ще 16,5% святкуватимуть у гостях, у друзів або родичів. Більше про святкування – тут.

      До теми: Що приготувати на Новий рік 2020: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря

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      сьогодні
      146691
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України ДСНС Новорічні свята
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