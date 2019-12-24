Яку ялинку обирають українці: опитування

19 грудня в Києві урочисто запалили головну новорічну ялинку країни. Ця жива двадцятиметрова красуня викликала неоднозначну реакцію українців – одним вона подобається, інші – вимагають перестати використовувати живі ялинки. Тому ми вирішили запитатися українців, яку ялинку вони встановлюють вдома – живу чи штучну.

Перша штучна ялинка з’явилася у Німеччині в 1747 році. Тоді її створили з розфарбованого пір’я гуски. Зараз же для виготовлення штучної ялинки використовують різноманітні матеріали, як-от дерево, чи пластик. Крім того, гарною альтернативою є інсталяція ялинки з різних предметів на стіні. Наприклад, з гірлянди.

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Щодо живого новорічного дерева, то аби виростити метрову ялинку знадобиться від 3 до 6 років. А от використовують її значно менше, переважно до місяця часу, після чого ялинка прямує на смітник. До того ж, дерево залишає по собі чималу купу голок. Серед переваг живої ялинки, прихильники називають особливий хвойний запах, а також справжню новорічну атмосферу.

Ще однією альтернативою на Новий Рік є встановлення ялинки в горщику. Тоді можна і живу ялинку вдома поставити, і дерево зберегти від зрубу. Втім, зазвичай, такі ялинки невисокі і коштують чимало грошей. Біля дерева також потрібно підмітати хвойні голки і постійно її підливати.

Тому ми вирішили запитатися українців, яким ялинкам, штучним чи живим вони віддають перевагу і яку новорічну красуню встановлять у себе вдома.

Опитування:

В’ячеслав, 17 років: "Штучну ялинку купиш – і її можна використовувати років 5. Живу потрібно купувати кожен рік. Якщо і купувати, то тільки ту, яку виростили спеціально".

Ірина, 49 років: "Жива. Якщо тільки вона пахне". "А ви яку ялинку вдома ставите?" "Штучну. Менше сміття".

Марія, 35 років: "Штучна вдома. Вже багато років. Не купую живе. Це зручно: немає гілочок і її не треба щороку викидати. Вона безпечна для дітей".

Михайло, 33 роки: "Вдома штучна. Шкода ліс вирубувати – його і так майже не залишилось".

Анна, 51 рік: "Я полюбляю живу. Але ставимо штучну маленьку".

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Таня, 24 роки та Іра, 22 роки: "Навіщо вбивати природу? Тим паче на кілька тижнів – а потім на сміття? Тому за штучну. Бережіть природу!"

Назар, 15 років: "Рідше вирубають ліси. Немає браконьєрства. Вона більше використовується".

Ядвіга, 67 років: "Цього року ніяку не ставитиму. Внуки ставлять штучну".

Олександр, 43 роки: "Жива краще, ніж штучна. Зовнішнім виглядом, відчуттям, запахом. Це справжня ялинка, а не бутафорія".

Анна, 51 рік: "Воно пахне Новим Роком, мандаринами, ялинкою. Так, як в дитинстві".

Ірина, 50 років: "Ми ставимо вдома штучну ялинку. Шкода дивитися, як ці ялинки потім лежать біля смітників".

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