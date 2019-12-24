Какую елку выбирают украинцы: опрос

19 декабря в Киеве торжественно зажгли главную новогоднюю елку страны. Эта живая двадцатиметровая красавица вызвала неоднозначную реакцию украинцев – одним она нравится, другие – требуют перестать использовать живые елки. Поэтому мы решили спросить украинцев, какую елку они устанавливают дома – живую или искусственную.

Первая искусственная елка появилась в Германии в 1747 году. Тогда ее создали из раскрашенных перьев гуся. Сейчас же для изготовления искусственной елки используют разнообразные материалы, такие как дерево или пластик. Кроме того, хорошей альтернативой является установка елки из разных предметов на стене. Например, из гирлянды.

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Относительно живого новогоднего дерева, то чтобы вырастить метровую елку понадобится от 3 до 6 лет. А вот используют ее значительно меньше, в основном до месяца времени, после чего елка направляется на свалку. К тому же, дерево оставляет по себе немалую кучу иголок. Среди преимуществ живой елки, сторонники называют особый хвойный запах, а также настоящую новогоднюю атмосферу.

Еще одной альтернативой на Новый год является установка елки в горшке. Тогда можно и живую елку дома поставить, и сохранить дерево от сруба. Впрочем, обычно такие елки невысокие и стоят немало денег. У дерева также нужно подметать хвойные иголки и постоянно ее подливать.

Поэтому мы решили спросить украинцев, каким елкам, искусственным или живым они отдают предпочтение и какую новогоднюю красавицу установят у себя дома.

Опрос:

Вячеслав, 17 лет: "Искусственную елку купишь – и ее можно использовать лет 5. Живую нужно покупать каждый год. Если и покупать, то только ту, которую вырастили специально".

Ирина, 49 лет: "Живая. Если только она пахнет". "А вы какую елку дома ставите?" "Искусственную. Меньше мусора".

Мария, 35 лет: "Искусственная дома. Уже много лет. Не покупаю живую. Это удобно: нет веточек и ее не надо каждый год выбрасывать. Она безопасна для детей".

Михаил, 33 года: "Дома искусственная. Жаль лес вырубать – его и так почти не осталось".

Анна, 51 год: "Я люблю живую. Но ставим искусственную маленькую".

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Таня, 24 года и Ира, 22 года: "Зачем убивать природу? Тем более на несколько недель – а потом на мусор? Поэтому за искусственную. Берегите природу!"

Назар, 15 лет: "Реже вырубят леса. Нет браконьерства. Она больше используется".

Ядвига, 67 лет: "В этом году никакую не буду ставить. Внуки ставят искусственную".

Александр, 43 года: "Живая лучше, чем искусственная. Внешним видом, ощущением, запахом. Это настоящая елка, а не бутафория".

Анна, 51 год: "Он пахнет Новым Годом, мандаринами, елкой. Так, как в детстве".

Ирина, 50 лет: "Мы ставим дома искусственную елку. Жалко смотреть, как эти елки потом лежат возле свалок".

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