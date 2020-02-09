Изменились правила пересечения админграницы с Крымом для детей

Порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет помнялся с 9 февраля. Так, дети в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать границу при нескольких условиях.

Условия для самостоятельного пересечения админграницы с Крымом для детей 14 – 16 лет:

Напомним: с марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам

при наличии паспорта гражданина Украины (ID карты);

или – украинского загранпаспорта;

при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой пограничники на КПВВ будут иметь доступ;

в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет действовать стандартная процедура для пересечения границы Украины.

Заработает и упрощенная процедура пересечения границы с Крымом для детей до 16 лет. Речь идет о тех, кто уехал из полуострова накануне и теперь возвращается. Для таких детей предусматривается въезд в сопровождении только кого-то одного из родителей.

Отметим, что до 19 февраля въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Пересечение границы с Крымом упростил Кабмин, чтобы дети из оккупированного полуострова получали образование на свободной территории Украины.