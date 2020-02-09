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      Изменились правила пересечения админграницы с Крымом для детей

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      Правила пересечения админграницы с Крымом для детей изменились 9 февраля 2020 года / dpsu.gov.ua

      Порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет помнялся с 9 февраля. Так, дети в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать границу при нескольких условиях.

      Условия для самостоятельного пересечения админграницы с Крымом для детей 14 – 16 лет:

      Напомним: с марта украинцы смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам

      • при наличии паспорта гражданина Украины (ID карты);
      • или – украинского загранпаспорта;
      • при наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой пограничники на КПВВ будут иметь доступ;
      • в случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет действовать стандартная процедура для пересечения границы Украины.

      Заработает и упрощенная процедура пересечения границы с Крымом для детей до 16 лет. Речь идет о тех, кто уехал из полуострова накануне и теперь возвращается. Для таких детей предусматривается въезд в сопровождении только кого-то одного из родителей.

      Отметим, что до 19 февраля въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

      Пересечение границы с Крымом упростил Кабмин, чтобы дети из оккупированного полуострова получали образование на свободной территории Украины.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Госпогранслужба Новости Крыма Аннексия Крыма Путешествия
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