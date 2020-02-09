Змінились правила перетину адмінмежі з Кримом для дітей
Порядок перетину адміністративної межі з окупованим Кримом дітьми віком до 16 років змінилися з 9 лютого. Так, діти віком від 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати межу за кількох умов.
Умови для самостійного перетину адмінмежі з Кримом для дітей 14 –16 років:
Нагадаємо: з березня Українці зможуть їздити в Росію лише за закордонними паспортами
- за наявності паспорта громадянина України (ID картки);
- або – українського закордонного паспорта;
- за наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої прикордонники на КПВВ матимуть доступ;
- у разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон діятиме стандартна процедура для перетину кордону України.
Запрацює і спрощена процедура перетину межі в Крим для дітей до 16 років. Мовиться про тих, хто виїхав з півострова напередодні і наразі повертається. Для таких дітей передбачається в’їзд у супроводі лише когось одного з батьків.
Зазначимо, що до 19 лютого в’їзд до окупованого Криму відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.
Перетин межі з Кримом спростив Кабмін, щоб діти з окупованого півострова здобувати освіту на вільній території України.
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