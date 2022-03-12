Правильная национализация: на Волыни конфисковали 23 фуры и товары из России и Беларуси

Украинские силы пополняются не только боевой техникой врага. Теперь на победу Украины будут работать два десятка грузовиков.

Каждый регион Украины пытается сделать все возможное для победы над российскими оккупантами. Волыни удалось частично решить вопрос с транспортом для развоза гуманитарной помощи.

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Национализация фур

Как рассказал председатель Волынской ВГА Юрий Погуляйко, область национализировала 23 фуры и товары из России и Беларуси. Часть транспорта отдадут военным и пограничникам.

Остальные машины будут возить гуманитарную помощь в другие регионы.

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