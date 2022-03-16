Как правильно перевозить животных во время эвакуации и что им нужно в укрытии
16 марта 2022 , 06:52Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Животных во время эвакуации следует перевозить правильно для того, чтобы не навредить им. То же касается и укрытий.
Первое, что нужно сделать – это повесить на ошейник данные любимца и свой номер телефона. Это может спасти ему жизнь, если животное потеряется.
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Как организовать эвакуацию и пребывание в укрытиях животных
- Позаботьтесь об идентификаторе для вашего любимца с контактами. Закрепите его на ошейнике.
- Подготовьте медикаменты, ветпаспорт, поводки и ошейник, еду и воду минимум на 7 дней, миски, туалет/подгузники для кошек и мелких собак, мусорные пакеты, бумажные полотенца, влажные салфетки, дезинфектор, игрушки.
- Промаркируйте переноску для животного.
Во время переезда
- Обязательно держите собак на поводке, кошкек, мелких животных – в переносках.
- Будьте терпеливы и готовы к поведению животных, особенно в толпе или при взрывах.
Во время перевозки в поезде
В Украине во время военного положения разрешили перевозить животных при наличии ветпаспорта и переноски.
При эвакуации за границу узнайте заранее правила перевозки в страну ЕС с животным.
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