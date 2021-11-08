Правильное питание и похудение: зачем считать белки, жиры, углеводы

Грамотное питание является важнейшим фактором в создании стройного красивого тела. Рациональный подход в похудении сводится к банальному учету всего съеденного – то есть калорий.

Почему? Потому что это наиболее гибкий подход к составлению своего рациона. Можно "вписать" практически что угодно и когда угодно и при том снижать жировую прослойку, поддерживать вес или набирать мышечную массу.

Важно Почему не худеется при дефиците калорий

Помимо нормы суточной калорийности необходимо вести расчет БЖУ: количества белков, жиров и углеводов.

В чем их важность?

Белки являются строительным материалом для роста мышечных тканей, а значит улучшения качества тела.

Недобор белка грозит снижением мышечной ткани, дряблостью мышц и потерей тонуса тела, ухудшением состояния кожи, ногтей, волос, иммунитета, нарушением гормонального фона и появлением лишнего веса

Углеводы – основной источник энергии для организма. Но чаще всего, у людей в рационе катастрофически мало белка и переизбыток углеводов.

Избыток углеводов в рационе ведет к увеличению риска развития сахарного диабета, лишнему весу и повышению риска развития ожирения, постоянному чувство голода, отекам, высыпаний на коже, снижению когнитивных функций.

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В питании важно следить за соотношением БЖУ / Фото Pixabay

Нельзя не сказать и о роли жиров для организма: улучшают усвоение витаминов, помогают снижать аппетит, создают приток энергии, стимулируют двигательную функцию организма, участвуют в синтезе гормонов. Дефицит жиров приводит к болезням печени и почек, задержке жидкости, проблемам с кожей и гормонами.

При правильном балансе жиров, белков и углеводов, аппетит возникает не ранее, чем через три часа после еды. Если через короткое время после еды снова возникает чувство голода, то скорее всего у вас не сбалансированное питание.

И очень важно найти то оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, которое подходит конкретному человеку с учетом его образа жизни.