Правило "двух стен" спасло жителей одной из многоэтажек в Чернигове

Когда раздается воздушная тревога, следует немедленно идти в укрытие. Если нет возможности сделать это, следует соблюдать правила "двух стен". Оно спасло людей в Чернигове.

Журналист Андрей Цаплиенко распространил по сети видео из квартиры в Чернигове. Ее жителям удалось не пострадать, когда рядом упала бомба.

Узнайте больше Простое о важном: ГСЧС подробно показала на видео, что такое "правило двух стен"

Людей спасло правило "двух стен"

В Чернигове в результате одного из авиаударов российских захватчиков пострадал многоэтажный дом. Жителям одной из квартир удалось спастись, соблюдая правила "двух стен".

Напомним, правило предусматривает, что от опасности человека должно отделять не менее 2 стен. Ведь одна, вероятно, разрушится от удара, а другая возьмет на себя обломки стены, оконного стекла и прочее. Поэтому прятаться следует в месте, которое расположено за второй от фасада опорной стеной – тамбур, коридор или прихожая.

Заметим, что более надежным местом будет укрытие. Но есть ситуации, когда его или нет или человек не успевает добежать туда.

Жители квартиры спаслись благодаря правилу "двух стен": смотрите видео