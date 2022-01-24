В правительстве Британии опасаются "серьезной проблемы" с газом из-за России, – СМИ

Россия может шантажировать Запад, угрожая перекрыть газ. А цены на голубое топливо имеют тенденцию к росту.

Все это вызывает в правительстве Великобритании определенную обеспокоенность. Даже несмотря на то, что британская экономика не столь зависима от российских энергоносителей, как другие страны в Европе.

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В Великобритании опасаются российского газового шантажа

Кремль может превратить газ в оружие и снизить поставки его в Европу на фоне эскалации вокруг Украины. Так пишут британские журналисты со ссылкой на соображения членов местного кабинета министров.

По словам собеседников издания в правительстве, министры провели отдельную встречу на тему вероятного влияния сокращения поставок газа из России и роста цен в Великобритании из-за этого.

Рекордные цены на сырье несколько пугают британцев.

И это при том, что "Великобритания почти не импортирует российский газ".

Но, как и все страны, мы склонны опасаться риска роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем будет ограничивать поставки,

– сказал чиновник.

Действительно, другие страны Европы больше зависят от газа из России: до 40% газа в Германии – из России, а Швеция и Финляндия почти полностью зависят от него.

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