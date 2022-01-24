Усе це викликає в уряді Великої Британії певне занепокоєння. Навіть попри те, що британська економіка не настільки залежна від російських енергоносіїв, як інші країни у Європі.

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У Великій Британії побоюються російського газового шантажу

Кремль може перетворити газ на зброю і зменшити постачання його в Європу на тлі ескалації навколо України. Так пишуть британські журналісти з посиланням на міркування членів місцевого кабінету міністрів.

За словами співрозмовників видання в уряді, міністри мали окрему зустріч на тему ймовірного впливу скорочення постачання газу з Росії та зростання цін у Великій Британії через це.

Рекордні ціни на сировину дещо лякають британців.

І це при тому, що "Велика Британія майже не імпортує російський газ".

Але, як і всі країни, ми схильні остерігатися ризику зростання гуртових цін, що стане серйозною проблемою, якщо Росія надалі обмежуватиме постачання,

– сказав журналістам чиновник.

Дійсно, інші країни Європи більше залежать від газу з Росії: до 40% газу у Німеччині – з Росії, а Швеція і Фінляндія майже повністю залежать від нього.

Зверніть увагу: США зараз ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу до Європи. Адже є побоювання, що нове вторгнення Росії в Україну відчутно вдарить по надходженню туди блакитного палива.

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