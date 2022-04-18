Правительство четко определило категории граждан, имеющих право на выплаты, связанные с войной

В Украине первые 600 миллионов гривен направили на выплату помощи вынужденным переселенцам. Ранее данную программу анонсировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Постановлением правительства четко определены, какие категории имеют право на выплату из-за войны России против Украины. Это зарегистрированные внутриперемещенные лица, в частности:

украинцы, которые эвакуируются из районов боевых действий,

а также проживающие в деоккупированных населенных пунктах.

Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций. Речь идет об ООН и ЮНИСЕФ.

Правительство уже приняло постановление о возможности оформления такой помощи через портал Дия. Сейчас работают над технической реализацией такого решения,

– сказал Шмыгаль.

Также на уровне Кабмина зафиксировали, что оказавшимся во временной оккупации или окружении украинцам в полном объеме продолжают выплату всех социальных выплат:

пенсий,

соцпомощи,

льгот,

субсидий.

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