Правительство должно наладить бесперебойные поставки в Украину генераторов и обогревателей, – Палатный

Правительство прислушалось к предложению отменить налоги на энергетическое оборудование, чтобы оно стало более доступным для украинцев. Но кроме этого нужно наладить бесперебойную доставку в Украину аккумуляторов, генераторов и других приборов питания и обогрева.

Об этом заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

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"Только вчера (говорится о 8 ноября, – 24 канал) я вышел с инициативой срочно отменить все пошлины и налоги на ввоз энергетического оборудования и открыть для него зеленый коридор, чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом. После этого премьер-министр сообщил, что налоги упразднены. Это пример оперативного и правильного реагирования на вызовы, стоящие перед нами накануне зимы. Но кроме отмены налогов не менее важно наладить оперативную поставку необходимого оборудования", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что важно наладить поставки оборудования не только для обогрева людей, но и для ремонта повреждений на объектах энергетики.

После массированных атак России на объекты критической инфраструктуры у энергетиков иссякают запасы материалов и оборудования для восстановления сетей. В то же время возникают сложности с поиском необходимых товаров за границей,

– отметил руководитель "Украинской команды".

Палатный напомнил, что США уже заявили о готовности оказать Украине поддержку в энергетической сфере и помочь в получении такой помощи от других стран. Теперь правительство должно определить необходимость в энергетическом оборудовании для нужд жителей и производств.

"Следующим логическим шагом должно стать создание исчерпывающего перечня необходимого оборудования и налаживание бесперебойных поставок из-за границы. Генераторов и средств отопления – для обогрева людей в случае блекаутов. Трансформаторов, выключателей, кабельной продукции и автоматики – для восстановления поврежденных и разрушенных мощностей. Это нужно, чтобы экономика продолжала работать, обеспечивая надежный тыл для наших защитников", – подчеркнул Артур Палатный.

Как сообщалось, Артур Палатный выступил с инициативой упразднить налоги и пошлины для аккумуляторов, генераторов, обогревателей и другого энергетического оборудования. Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 8 ноября сообщил, что Кабмин освобождает от уплаты НДС и ввозной пошлины важные для прохождения этого отопительного сезона товары.