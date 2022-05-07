Правительство дополнительно направило 359 миллионов на закупку и ремонт вооружения и военной техники

Сегодня во время заседания правительство дополнительно направило почти 360 миллионов гривен для нужд Вооруженных Сил Украины.

Эти деньги будут направлены на закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники ВСУ. В целом правительство выделило 359 миллионов гривен.

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Деньги выделили из остатка неиспользованных средств.

По инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проектом акта предусматривается дополнительно направить остаток неиспользованных средств Министерству обороны за специальным фондом госбюджета на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил,

– говорится в сообщении.

Добавим, что согласно данным издания CNN, уже в ближайшее время Украина может получить новый пакет помощи от США в размере 100 миллионов долларов. Вероятно, этот пакет помощи включает больше боеприпасов для такого вооружения, как гаубицы.

Также Европейский Союз дополнительно выделит Украине 200 миллионов евро в поддержку переселенцев, которые в результате войны России с Украиной переехали в другие города и регионы.

На днях в Украине создали глобальный механизм United24, который позволит быстро собирать средства на обеспечение потребностей ВСУ, здравоохранения и на мероприятия по восстановлению инфраструктуры.

В Украине запустили United24: как это работает

Каждый человек в 2 клика может пожертвовать средства, которые сразу же попадают на счет Национального банка Украины.

После этого собранные средства будут поступать на счета Министерства обороны, Министерства инфраструктуры и Министерства здравоохранения.

НБУ будет отчитываться о полученных средствах каждые 24 часа, а министерства – раз в неделю.

Вклад быстро можно сделать на сайте платформы United24.

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