Правительство Германии предоставит 150 миллионов евро для поддержки Украины

Международные партнеры продолжают всячески помогать Украине, которая все свои силы и ресурсы бросила на борьбу с захватчиками. Цивилизованный мир подставил нам дружеское плечо и оказывает всю возможную помощь.

Украинское правительство находится в постоянном контакте с коллегами из других стран и международными организациями. Ведется активная работа для сохранения стабильной экономической ситуации в Украине, которая защищает цивилизованный мир от российских оккупантов.

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Помощь от Германии

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Германия предоставит Украине 150 миллионов евро. Соответствующее решение немецкий Кабмин уже принял на заседании, которое состоялось 17 мая.

Также сообщается, что таким образом размер финансовой помощи Украине от Германии увеличится до 300 миллионов евро. Сообщается, что все эти средства будут направлены на покрытие приоритетных социальных расходов, а также первоочередных потребностей для восстановления Украины.

Поддержка Украины: коротко о последних новостях

Соединенные Штаты Америки помимо эмбарго на российскую нефть предлагают странам "Большой семерки" ввести пошлину на российские энергоносители. Это бы позволило сохранить дешевую российскую нефть на рынке, но уменьшить прибыль, которую получают оккупанты. Средства, полученные как пошлина, США предлагают направлять на восстановление Украины.

Украина хочет получать от мира не просто отдельные единицы оружия, а их органическое единство. Это бы сильно увеличило эффективность наших войск в борьбе с рашистами. Речь идет прежде всего о средствах контрбатарейной борьбы, машинах управления, БПЛА для наведения на цели, средствах ПВО / ПРО для прикрытия.

Российский МИД в лице Лаврова вновь отметился громкими обвинениями Запада, мол, все сговорились против России и хотят ее уничтожить. Лавров попытался соврать, что Украина не является субъектной, придумал участие Лондона и Вашингтона в переговорах России и Украины. Также глава российского МИД обижен на Германию, которая не захотела быть пособником оккупантов и стала на сторону Украины.

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