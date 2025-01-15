Немецкое правительство поддержало разрешение армии сбивать неизвестные беспилотники

В Германии намерены предоставить разрешение армии сбивать дроны. Там считают, что такое решение будет способствовать обезвреживанию угроз.

В среду, 15 января, соответствующее предложение о внесении изменений в Закон об авиационной безопасности одобрило федеральное правительство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Почему правительство Германии разрешило армии сбивать беспилотники

На сегодня вооруженным силам Германии разрешено отвлекать летательные аппараты, принуждать их к посадке, угрожать применением силы, а также делать предупредительные выстрелы для поддержки полиции. Однако, они не имеют права применять оружие против беспилотных летательных аппаратов в случае неизбежной опасности.

Дроны как инструмент шпионажа и саботажа могут представлять серьезную угрозу, особенно для нашей критической инфраструктуры,

– говорит министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Она добавляет, что полицейские органы постоянно развивают свои возможности для выявления беспилотников и защиты от них.

Однако, по словам Фезер, после начала полномасштабной войны в Украине дроны используют все чаще, что создает больший вызов для полиции и современных технологий. В частности, это касается моделей со сложными летными характеристиками, которые "значительно превосходят коммерческие дроны".

Именно поэтому она считает, что необходимо, "чтобы Бундесверу также было разрешено вмешиваться в случаях серьезной опасности – в том числе в крайнем случае сбивать незаконно летающие беспилотники".

В Федеральном министерстве внутренних дел также отметили, что органы безопасности фиксируют все большее количество случаев появления дронов над важными инфраструктурными и военными объектами.

Однако, в принятом к закону предложении отмечается, что "применение силы должно быть разрешено, если можно предположить, что беспилотный летательный аппарат будет использован против жизни людей или против критически важного объекта".

Заметим, что после принятия решения Кабинетом министров предложение о внесении изменений в Закон об авиационной безопасности должно быть передано в Бундестаг через правящие партии.