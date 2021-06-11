Без "заоблачных" надбавок: правительство готовит изменения в оплате труда должностных лиц

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал реформы в оплате труда госслужащих. Правительство уже работает над законопроектом, который сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу.

По словам Дениса Шмыгаля, это происходит в рамках завершения реформы госуправления.

Важно Экс-исполняющий обязанности главы ГФС "нарисовал" себе 1000% надбавки, – НАПК

Премьер пояснил, что новый законопроект сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

Он добавил, что эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Также Шмыгаль напомнил, что пределах реформы госуправления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

Ключевые шаги в реализации реформирования госслужбы обсудил на совещании с Секретариатом Кабмина, Министерством финансов, Минцифры и Национальным агентством по вопросам государственной службы,

– написал Шмыгаль.

Актуально Выдала себя девять премий: на Ровненщине директора школы оштрафовали за коррупцию

Глава правительства отметил, что именно эти четыре ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель системы оплаты труда, а впоследствии ее распространят и в других государственных учреждениях.