Документ определит законодательные рамки. Разработать законопроект должен координационный штаб по вопросам оккупированных территорий.
Кстати , Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: главная тема – деоккупация
Каким будет законопроект
В Минреинтеграции определили ряд пунктов, содержащих инициативу. В частности:
- определять особенности работы военных администраций;
- обеспечит возобновление обращения и казначейского обслуживания;
- определит начало работы заведений и учреждений.
В Министерстве приглашают экспертов, работающих в этой сфере, приобщиться к обработке проекта.
ВСУ освобождают территории на Востоке: коротко
- В Харьковской области ВСУ один за другим освобождают от оккупантов населенные пункты. В частности, под нашим контролем снова находится Балаклея, Купянск и Изюм. Кроме того, уволили ряд поселков: Шевченково, Новую Гусаровку, Савинцы и т.д.
- Президент Владимир Зеленский 9 сентября сообщил, что украинские воины уволили более 30 населенных пунктов Харьковщины. В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ уволили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины.
- Кроме того, идут бои в окрестностях Лимана и Лисичанска. Также разведка сообщает, что ВСУ вошли в Донецкий аэропорт.