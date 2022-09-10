Документ определит законодательные рамки. Разработать законопроект должен координационный штаб по вопросам оккупированных территорий.

Кстати , Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: главная тема – деоккупация

Каким будет законопроект

В Минреинтеграции определили ряд пунктов, содержащих инициативу. В частности:

  • определять особенности работы военных администраций;
  • обеспечит возобновление обращения и казначейского обслуживания;
  • определит начало работы заведений и учреждений.

В Министерстве приглашают экспертов, работающих в этой сфере, приобщиться к обработке проекта.

ВСУ освобождают территории на Востоке: коротко

  • В Харьковской области ВСУ один за другим освобождают от оккупантов населенные пункты. В частности, под нашим контролем снова находится Балаклея, Купянск и Изюм. Кроме того, уволили ряд поселков: Шевченково, Новую Гусаровку, Савинцы и т.д.
  • Президент Владимир Зеленский 9 сентября сообщил, что украинские воины уволили более 30 населенных пунктов Харьковщины. В американском Институте войны утверждают, что по состоянию на 9 сентября ВСУ уволили из-под оккупации около 2500 квадратных километров Харьковщины.
  • Кроме того, идут бои в окрестностях Лимана и Лисичанска. Также разведка сообщает, что ВСУ вошли в Донецкий аэропорт.

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