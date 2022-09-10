Документ визначить законодавчі рамки. Розробити законопроєкт має координаційний штаб з питань деокупованих територій.
До речі Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: головна тема – деокупація
Яким буде законопроєкт
У Мінреінтеграції визначили низку пунктів, які міститиме ініціатива. Зокрема:
- визначатиме особливості роботи військових адміністрацій;
- забезпечить відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування;
- визначить початок роботи закладів та установ.
У Міністерстві запрошують експертів, які працюють у цій сфері, долучитись до опрацювання проєкту.
ЗСУ звільняють території на Сході: коротко
- У Харківській області ЗСУ один за одним звільняють від окупантів населені пункти. Зокрема, під нашим контролем знову перебуває Балаклія, Куп'янськ та Ізюм. Крім того, звільнили низку селищ: Шевченкове, Нову Гусарівку, Савинці тощо.
- Президент Володимир Зеленський 9 вересня повідомив, що українські воїни звільнили понад 30 населених пунктів Харківщини. В американському Інституті війни стверджують, що станом на 9 вересня ЗСУ звільнили з-під окупації близько 2500 квадратних кілометрів Харківщини.
- Крім того, йдуть бої на околицях Лимана та Лисичанська. Також розвідка повідомляє, що ЗСУ зайшли в Донецький аеропорт.
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