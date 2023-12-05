Это решение должно быть рассмотрено на заседании Кабинета министров во вторник, 5 декабря. Какие российские объекты права собственности хотят принудительно изъять в Украине – расскажет 24 Канал.

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У россиян могут конфисковать 50 предприятий

Перечень насчитывает 50 объектов, его предложил СНБО. Документ содержит название юридического лица (на украинском и русском языках), акции, доли которой подлежат принудительному изъятию. Если решение будет принято, то принудительное изъятие должно состояться в течение месяца с момента публикации закона об утверждении указа президента о введении в действие решения СНБО.

Список объектов права собственности россиян, которые хотят принудительно изъять в Украине:

  • "Институт Южниигипрогаз" (Донецк);
  • "Краматорский цементный завод – Пушка" (Краматорск);
  • Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев);
  • "Украинские энергетические машины" (Харьков);
  • "Лугансктепловоз" (Северодонецк);
  • "Галичфарм" (Львов);
  • "Житомир-Лада" (Житомир);
  • "Зеленый мыс" (Симферополь);
  • "Полтава-Лада" (село Мачехи, Полтавская область);
  • Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков);
  • "Внешинком" (Киев);
  • Международная ассоциация "Сварка" (Киев);
  • Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта);
  • "Морской регистр судоходства" (Севастополь);
  • "13 судоремонтный завод Черноморского флота" (Севастополь);
  • "Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта);
  • "Ялтинский университет менеджмента" (Ялта);
  • Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак);
  • "Пансионат "Зенит" (Судак);
  • Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта);
  • "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного черноморского флота" (Севастополь);
  • "Донтулаоружие" (Донецк);
  • "Планета-Строй" (Киев);
  • Севастопольский комплексный проектный отдел 23 Государственного морского проектного института (Севастополь);
  • 1472 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь);
  • "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь);
  • Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев);
  • "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак);
  • "Пансионат Заря" (Крым, село Нижнезаморское);
  • "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь);
  • "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев);
  • "Полтава-Капитал" (Полтава);
  • "Харьков-Капитал" (Харьков);
  • "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев);
  • "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке" (Донецк);
  • "Газпром сбыт Украины" (Киев);
  • "Гупмы" (Крым, село Медведево);
  • "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев);
  • "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" (Полтава);
  • "Газпром экспорт" (Киев);
  • "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса);
  • "Жефко Украина" (Киев);
  • "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск);
  • "Алчевский металлургический комбинат" (Алчевск);
  • "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское);
  • "Алчевский коксохимический завод" (Северодонецк);
  • "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (Лисичанск);
  • "Сегежа Ориана Украина" (Калуш);
  • "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш);
  • "Росатом Восточная Европа" (Киев).

Из сопроводительных документов мы видим, что из перечня почему-то изъяли ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Брокард-Украина", но и добавили "Индустриальный союз Донбасса", ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Днепровский металлургический комбинат",
– написал Железняк.

Правительство хочет изъять доли россиян в предприятиях: смотрите документ

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