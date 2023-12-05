Це рішення мають розглянути на засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 5 грудня. Які російські об'єкти права власності хочуть примусово вилучити в Україні – розкаже 24 Канал.

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У росіян можуть конфіскувати 50 підприємств

Перелік налічує 50 об'єктів, його запропонувала РНБО. Документ містить назву юридичної особи (українською та російською мовами), акції, частки якої підлягають примусовому вилученню. Якщо рішення ухвалять, то примусове вилучення має відбутися протягом місяця від публікації закону про затвердження указу президента про введення в дію рішення РНБО.

Перелік об'єктів права власності росіян, які хочуть примусово вилучити в Україні:

"Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк);

"Краматорський цементний завод – Пушка" (Краматорськ);

Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);

"Українські енергетичні машини" (Харків);

"Луганськтепловоз" (Сєвєродонецьк);

"Галичфарм" (Львів);

"Житомир-Лада" (Житомир);

"Зелений мис" (Сімферополь);

"Полтава-Лада" (село Мачухи, Полтавська область);

Науково-виробнича асоціація зі створення реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків);

"Внешінком" (Київ);

Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ);

Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта);

"Морський регістр судноплавства" (Севастополь);

"13 судноремонтний завод Чорноморського флоту" (Севастополь);

"Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта);

"Ялтинський університет менеджменту" (Ялта);

Спеціалізований санаторій-профілакторій "ПОЛІТ" (Судак);

"Пансіонат "Зеніт" (Судак);

Українсько-російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);

"471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного чорноморського флоту" (Севастополь);

"Донтулазброя" (Донецьк);

"Планета-Буд" (Київ);

Севастопольський комплексний проєктний відділ 23 державного морського проєктного інституту (Севастополь);

1472 військово-морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);

"Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації" (Севастополь);

Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ);

"Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак);

"Пансіонат Зоря" (Крим, село Нижньозаморське);

"771 ремонтний завод засобів зв'язку Чорноморського флоту" (Севастополь);

"Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ);

"Полтава-Капітал" (Полтава);

"Харків-Капітал" (Харків);

"Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ);

"Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку" (Донецьк);

"Газпром збут Україна" (Київ);

"Гупми" (Крим, село Медведеве);

"Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ);

"ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" (Полтава);

"Газпром експорт" (Київ);

"Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса);

"Жефко Україна" (Київ);

"Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ);

"Алчевський металургійний комбінат" (Алчевськ);

"Дніпровський металургійний комбінат" (Кам'янське);

"Алчевський коксохімічний завод" (Сєвєродонецьк);

"Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" (Лисичанськ);

"Сегежа Оріана Україна" (Калуш);

"Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш);

"Росатом Східна Європа" (Київ).

Із супровідних документів бачимо, що з переліку чомусь вилучили ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ТОВ "Брокард-Україна", але і додали "Індустріальну спілку Донбасу", ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" і та ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат",

– написав Железняк.

Уряд хоче вилучити частки росіян у підприємствах: дивіться документ

Раніше повідомлялося про те, що Швейцарія заморозила гроші росіян.