Правительство Японии будет добиваться от компаний отказаться оплачивать российский газ рублями

В Японии будут делать все возможное для того, чтобы компании не рассчитывались с Россией за газ рублями. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Такова была его реакция на то, что Россия требует от "недружественных" стран платить за газ в рублях, а не евро. Случилось это после того, как США и союзники из Европы направили против страны-агрессора ряд дополнительных санкций.

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Япония, осуждающая агрессию России против Украины, против того, чтобы за российский газ местные компании выплачивали рублями. Поэтому правительство будет добиваться того, чтобы они отказались от такой опции.

Заметим, что на прошлой неделе во время парламентской сессии министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что правительство страны не понимает ни намерений Москвы, ни того, как они будут пытаться потребовать от компаний выплаты рублями.

Следует отметить, что Япония также ввела ряд санкций против России. В частности, они касаются самого Владимира Путина, Рамзана Кадырова, а также руководителей компаний, тесно связанных с Кремлем.

Денисенко отметил, что газовый шантаж – начало большой игры Путина – смотрите видео: