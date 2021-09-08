Правительство направит в парламент проект госбюджета на 2022 год

Кабинет министров направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год. К слову, правительство сделает это 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.

Премьер-министр отметил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.

Кстати Шмыгаль похвастался доходами бюджета и пообещал реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго

Приоритеты Бюджета-2022

По словам Шмыгаля, это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами:

обороноспособность,

развитие медицинской сферы,

образование,

инфраструктура,

социальные программы.

Каким будет Бюджет-2022

В начале сентября в Минфине рассказали о планах бюджета на 2022 год. На здравоохранение планируют заложить – 4,5% ВВП, на образование – на уровне 7,2%.

Главной задачей будет уменьшение дефицита госбюджета до 2024 года. Также основным приоритетом будет обороноспособность.

Кроме того, в проекте закладывают и другие аспекты. В частности, хотят решить проблемы выплаты задолженности заработных плат работников угольной отрасли, увеличить финансирование медицинской отрасли. Также обратят внимание на насущные проблемы Пенсионного фонда.