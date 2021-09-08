Правительство направит в парламент проект госбюджета на 2022 год
Источник:телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Кабинет министров направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год. К слову, правительство сделает это 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.
Премьер-министр отметил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.
Кстати Шмыгаль похвастался доходами бюджета и пообещал реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго
Приоритеты Бюджета-2022
По словам Шмыгаля, это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами:
- обороноспособность,
- развитие медицинской сферы,
- образование,
- инфраструктура,
- социальные программы.
Каким будет Бюджет-2022
В начале сентября в Минфине рассказали о планах бюджета на 2022 год. На здравоохранение планируют заложить – 4,5% ВВП, на образование – на уровне 7,2%.
Главной задачей будет уменьшение дефицита госбюджета до 2024 года. Также основным приоритетом будет обороноспособность.
Кроме того, в проекте закладывают и другие аспекты. В частности, хотят решить проблемы выплаты задолженности заработных плат работников угольной отрасли, увеличить финансирование медицинской отрасли. Также обратят внимание на насущные проблемы Пенсионного фонда.