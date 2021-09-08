Прем'єр-міністр зауважив, що документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації. Вона розрахована на 3 роки.

До речі Шмигаль похвалився прибутками бюджету і пообіцяв реструктуризацію боргів теплокомуненерго

Пріоритети Бюджету-2022

За словами Шмигаля, це буде збалансований та реалістичний проєкт із чітко визначеними пріоритетами:

обороноздатність,

розвиток медичної сфери,

освіта,

інфраструктура,

соціальні програми.

Яким буде Бюджет-2022

На початку вересня у Мінфіні розповіли про плани бюджету на 2022 рік. На охорону здоров'я планують закласти – 4,5% ВВП, на освіту – на рівні 7,2%.

Головним завданням буде зменшення дефіциту держбюджету до 2024 року. Також основним пріоритетом буде обороноздатність.

Крім того, у проєкті закладають й інші аспекти. Зокрема, хочуть вирішити проблеми виплати заборгованості заробітних плат працівників вугільної галузі, збільшити фінансування медичної галузі. Також звернуть уваги на нагальні проблеми Пенсійного фонду.