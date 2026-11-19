Кабинет министров Украины принял новые кадровые решения в отношении руководства Министерства по делам ветеранов. Должности заняли двое действующих военнослужащих, один из которых служит в бригаде "Азов".

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Кого назначили на руководящие должности в Минветеранов?

Правительство назначило Александра Гусарова заместителем министра по делам ветеранов, а Олега Немчинова – государственным секретарем министерства.

Александр Гусаров – офицер бригады Национальной гвардии Украины "Азов". Во время службы он возглавлял направление психологического сопровождения боевой деятельности.

До поступления на военную службу Гусаров занимался IT-предпринимательством и работал техническим директором издания Forbes Украина.

На новой должности он будет отвечать за информационную политику министерства и коммуникацию с общественностью.

Олег Немчинов ранее занимал ряд должностей в государственных органах. В частности, в 2017–2020 годах работал государственным секретарем Министерства молодежи и спорта, а в марте 2020 года занял пост министра Кабинета Министров Украины.

У него также есть военный опыт. В 2014–2017 годах Немчинов служил в Государственной пограничной службе, а в 2016 году участвовал в антитеррористической операции в Донецкой области.

В июле 2025 года он вновь вернулся на военную службу в ГПСУ.

С 26 августа 2026 года Немчинов временно исполнял обязанности государственного секретаря Минветеранов. Теперь правительство назначило его на эту должность на постоянной основе.

Напомним, 19 ноября глава Минветеранов Виталий Ким ответил на критику своих заявлений относительно проблем ветеранов. Он подчеркнул, что ведомство сосредотачивается на реабилитации военных, их трудоустройстве и поддержке семей.

Ранее, 18 ноября, Рада ветеранов войны за независимость Украины раскритиковала высказывания министра. Ее представители подчеркнули, что ветераны не должны восприниматься как угроза для общества.