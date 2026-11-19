Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

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Кого призначили на керівні посади в Мінветеранів?

Уряд призначив Олександра Гусарова заступником міністра у справах ветеранів, а Олега Немчінова – державним секретарем міністерства.

Олександр Гусаров – офіцер бригади Національної гвардії України "Азов". Під час служби він очолював напрям психологічного супроводу бойової діяльності.

До вступу на військову службу Гусаров займався IT-підприємництвом і працював технічним директором видання Forbes Україна.

На новій посаді він відповідатиме за інформаційну політику міністерства та комунікацію з громадськістю.

Олег Немчінов раніше обіймав низку посад у державних органах. Зокрема, у 2017 – 2020 роках працював державним секретарем Міністерства молоді та спорту, а в березні 2020 року обійняв посаду міністра Кабінету Міністрів України.

Він також має військовий досвід. У 2014 – 2017 роках Немчінов служив у Державній прикордонній службі, а у 2016 році брав участь в антитерористичній операції на Донеччині.

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У липні 2025 року він знову повернувся до військової служби в ДПСУ.

Із 26 серпня 2026 року Немчінов тимчасово виконував обов'язки державного секретаря Мінветеранів. Тепер уряд призначив його на цю посаду на постійній основі.

Нагадаємо, 19 листопада очільник Мінветеранів Віталій Кім відповів на критику своїх заяв щодо проблем ветеранів. Він наголосив, що відомство зосереджується на реабілітації військових, їхньому працевлаштуванні та підтримці родин.

Раніше, 18 листопада, Рада ветеранів війни за незалежність України розкритикувала висловлювання міністра. Її представники наголосили, що ветерани не повинні сприйматися як загроза для суспільства.