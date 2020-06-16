Верховная Рада должна рассмотреть обновленную программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Однако в случае, если ее снова не поддержат народные депутаты, это не означает, что правительство сразу уйдет в отставку.

Об этом заявила в эфире программы "Политбюро" на 24 канале заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук. Она объяснила, что правительство не уйдет в отставку, а просто не получит годовой иммунитет.

Обратите внимание Это сборная солянка: Гончарук прокомментировал новую программу действий правительства

"Даже если не будет 226 голосов за поддержку программы правительства, а это действительно последний шанс – законодательство не предусматривает третьего внесения (программы – 24 канал), то это не означает, что правительство автоматически уходит в отставку. Просто оно будет работать без иммунитета", – заверила народный депутат.

Кравчук: Шмыгаль не будет прятаться за иммунитет

По словам нардепа, большинство комитетов Верховной Рады завтра рассмотрят программу и решат, поддерживать ее.

Наш комитет, думаю, проголосует "за". Еще не все депутаты определились. Треть, видимо, еще не сказали свое мнение. Я готова проголосовать,

– заявила Кравчук.

По ее словам, некоторые депутаты заверили, что программа качественная, однако у них есть сомнения стоит ли давать иммунитет правительству на год. Однако сам премьер-министр Денис Шмыгаль нардепа заверил, что не буде "прятаться" за иммунитет.

"Он сказал, если не будет справляться с обязанностями, а результаты работы оценят негативно – он не будет прятаться за этот иммунитет и в любой момент готов уступить место более квалифицированным (специалистам – 24 канал)", – пояснила Кравчук.

К слову. Согласно украинскому законодательству, после принятия программы действий правительство вместе с премьер-министром получает годовой иммунитет. Его получил и экс-премьер Алексей Гончарук. Однако это не спасло его от отставки. Рада в марте 2020 года большинством голосов приняла решение об отставке Кабинета Министров Гончарука. Новым премьером стал Денис Шмыгаль.