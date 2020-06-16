Верховна Рада має розглянути оновлену програму діяльності уряду Дениса Шмигаля. Однак у разі, якщо її знову не підтримають народні депутати, це не означає, що уряд одразу піде у відставку.

Про це заявила в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Вона пояснила, що уряд не піде у відставку, а просто не отримає річний імунітет.

Зверніть увагу Це збірна солянка: Гончарук прокоментував нову програму дій уряду

"Навіть якщо не буде 226 голосів за підтримку програми уряду, а це дійсно останній шанс – законодавство не передбачає третього внесення (програми – 24 канал), то це не означає, що уряд автоматично йде у відставку. Просто він працюватиме без імунітету", – запевнила народна депутатка.

Кравчук: Шмигаль не ховатиметься за імунітет

За словами нардепки, більшість комітетів Верховної Ради завтра розглянуть програму та вирішать, чи підтримувати її.

Наш комітет, думаю, проголосує "за". Ще не всі депутати визначились. Третина, мабуть, ще не сказали свою думку. Я готова проголосувати,

– заявила Кравчук.

За її словами, деякі депутати запевнили, що програма якісна, однак у них є сумніви чи варто давати імунітет уряду на рік. Однак сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль нардепку запевнив, що не "ховатиметься" за імунітет.

"Він сказав, якщо не справлятиметься з обов'язками, а результати роботи оцінять негативно – він не буде ховатися за цей імунітет і в будь-який момент готовий поступитися місцем більш кваліфікованим (спеціалістам – 24 канал)", – пояснила Кравчук.

До слова. Згідно з українським законодавством, після ухвалення програми дій уряд разом з прем'єр-міністром отримує річний імунітет. Його отримав і експрем'єр Олексій Гончарук. Однак це не врятувало його від відставки. Рада у березні 2020 року більшістю голосів ухвалила рішення про відставку Кабінету Міністрів Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль