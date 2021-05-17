Правительство отправило в отставку 2 заместителей министра энергетики
Кабинет министров уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики. Первый курировал электроэнергетический сектор, второй – угледобывающий.
Источник:Правительственный портал
Соответствующие решения закреплены распоряжениями №444 и №445 от 17 мая 2021 года, текст которых опубликован на сайте правительства.
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В документах сообщается, что Бойко и Зорина уволили "в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".
В ней говорится, что первый заместитель министра и заместители министра назначаются на должности и увольняются с должностей Кабмином по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.
В законе также указано, что в случае увольнения министра его заместители увольняются с должностей Кабинетом министров.
Стоит отметить, что Александр Зорин работал заместителем главы Минэнергетики с 15 июля 2020 года.
Юрий Бойко работал в должности заместителя главы ведомства с 6 мая 2020 года. А с 20 ноября по 21 декабря 2020 года он временно исполнял обязанности министра.
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