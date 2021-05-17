Кабинет министров уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики. Первый курировал электроэнергетический сектор, второй – угледобывающий.

Соответствующие решения закреплены распоряжениями №444 и №445 от 17 мая 2021 года, текст которых опубликован на сайте правительства.

Читайте также Зеленский ввел министра энергетики Галущенко в состав СНБО

В документах сообщается, что Бойко и Зорина уволили "в соответствии с абзацем первым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

В ней говорится, что первый заместитель министра и заместители министра назначаются на должности и увольняются с должностей Кабмином по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.

В законе также указано, что в случае увольнения министра его заместители увольняются с должностей Кабинетом министров.

Обратите внимание! У Министерства энергетики с 29 апреля 2021 года появился новый руководитель. Должность главы ведомства в настоящее время занимает Герман Галущенко.

Стоит отметить, что Александр Зорин работал заместителем главы Минэнергетики с 15 июля 2020 года.

Юрий Бойко работал в должности заместителя главы ведомства с 6 мая 2020 года. А с 20 ноября по 21 декабря 2020 года он временно исполнял обязанности министра.