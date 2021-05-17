Кабінет міністрів звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики. Перший курував електроенергетичний сектор, другий – вуглевидобувний.

Відповідні рішення закріплені розпорядженнями №444 та №445 від 17 травня 2021 року, текст яких оприлюднено на сайті уряду.

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У документах повідомляється, що Бойка та Зоріна звільнили "відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

У ній йдеться, що перший заступник міністра та заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабміном за поданням прем'єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.

У законі також зазначено, що у разі звільнення міністра його заступники звільняються з посад Кабінетом міністрів.

Зверніть увагу! У Міністерства енергетики з 29 квітня 2021 року з'явився новий очільник. Посаду глави відомства нині обіймає Герман Галущенко.

Варто зазначити, що Олександр Зорін працював заступником глави Міненергетики з 15 липня 2020 року.

Юрій Бойко працював на посаді заступника глави відомства з 6 травня 2020 року. А з 20 листопада по 21 грудня 2020 року він тимчасово виконував обов’язки міністра.