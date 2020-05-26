Правительство придумало, к чему привлечь волонтеров во время карантина
Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением украинцами карантинных ограничений в местах потенциального скопления людей. Такую идею уже поддержал президент Зеленский. По его мнению, волонтеры могли бы рассказывать людям, как правильно носить маски, посещать магазины или заведения питания.
Почему волонтеров хотят привлечь к патрулированию во время карантина
Перед Украиной стоит задача противостоять пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграме. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несет коронавирус, и не подвергали ей других.
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Для этого Кабмин предлагает привлечь волонтеров, которые смогут следить за соблюдением противоэпидемических правил в местах скопления людей.
"Это хорошая инициатива, как привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии, которая больше всего в Европе пострадала от пандемии. И которая продемонстрировала сплоченность в борьбе с коронавирусом", – отметил Шмыгаль.
Что говорит Зеленский о такой идее
Идею с волонтерами уже поддержал украинский президент, передает пресс-служба Зеленского. А вот реализацией приобщения волонтеров к патрулированию общественных мест во время карантина может заняться Министерство социальной политики.
Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности,
– сказал Зеленский.
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Что надо знать о карантине в Украине
- В Украине более 2 месяцев назад, 12 марта, ввели общенациональный карантин. Его несколько раз продлевали, последний раз – до 22 июня.
- В целом правительство предусмотрело 5 этапов выхода из карантина. Сейчас Украина вошла во второй этап, однако в ряде областей со сложной эпидемиологической ситуацией оставили строгие ограничения.
- Всего с 1 мая в большинстве регионов Украины начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- С 11 мая разрешили работу музеев и библиотек, салонов красоты и парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и др. Подробнее – по этой ссылке.
- С 22 мая в Украине разрешили работу отелей (кроме хостелов), возобновили проведение спортивных соревнований и церковных служб. Также начал ездить городской и внутриобластной транспорт. С 25 мая в городах запустили метро и позволили открыть детские сады.
- Уже с 1 июня позволят открыть фитнес-центры и спортзалы, учебные заведения и запустить межобластные перевозки.