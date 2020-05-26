Правительство придумало, к чему привлечь волонтеров во время карантина

Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением украинцами карантинных ограничений в местах потенциального скопления людей. Такую идею уже поддержал президент Зеленский. По его мнению, волонтеры могли бы рассказывать людям, как правильно носить маски, посещать магазины или заведения питания.

Почему волонтеров хотят привлечь к патрулированию во время карантина

Перед Украиной стоит задача противостоять пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграме. Поэтому важно, чтобы люди не забывали об опасности, которую несет коронавирус, и не подвергали ей других.

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Для этого Кабмин предлагает привлечь волонтеров, которые смогут следить за соблюдением противоэпидемических правил в местах скопления людей.

"Это хорошая инициатива, как привлечь граждан к общему делу, появилась в Италии, которая больше всего в Европе пострадала от пандемии. И которая продемонстрировала сплоченность в борьбе с коронавирусом", – отметил Шмыгаль.

Что говорит Зеленский о такой идее

Идею с волонтерами уже поддержал украинский президент, передает пресс-служба Зеленского. А вот реализацией приобщения волонтеров к патрулированию общественных мест во время карантина может заняться Министерство социальной политики.

Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности,

– сказал Зеленский.

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