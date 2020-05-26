Уряд придумав, куди залучити волонтерів під час карантину

Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням українцями карантиних обмежень у місцях потенційного скупчення людей. Таку ідею вже підтримав президент Зеленський. На його думку, волонтери могли б розказувати людям, як правильно носити маски, відвідувати магазини чи заклади харчування.

Чому волонтерів хочуть залучити до патрулювання в час карантину

Перед Україною стоїть завдання протистояти пандемії коронавірусу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграмі. Тому важливо, аби люди не забували про небезпеку, яку несe коронавірус, і не наражали на неї інших.

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Для цього Кабмін пропонує залучити волонтерів, які зможуть стежити за дотриманням протиепідемічних правил у місцях скупчення людей.

"Ця гарна ініціатива, як залучити громадян до спільної справи, з’явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії. І яка продемонструвала згуртованість у боротьбі з коронавірусом", – зауважив Шмигаль.

Що каже Зеленський про таку ідею

Ідею з волонтерами вже підтримав український президент, передає пресслужба Зеленського. А от реалізацією долучення волонтерів до патрулювання громадських місць в час карантину може зайнятися Міністерство соціальної політики.

Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки,

– сказав Зеленський.

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