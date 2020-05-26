Уряд придумав, куди залучити волонтерів під час карантину
Уряд планує залучити волонтерів, які будуть стежити за дотриманням українцями карантиних обмежень у місцях потенційного скупчення людей. Таку ідею вже підтримав президент Зеленський. На його думку, волонтери могли б розказувати людям, як правильно носити маски, відвідувати магазини чи заклади харчування.
Чому волонтерів хочуть залучити до патрулювання в час карантину
Перед Україною стоїть завдання протистояти пандемії коронавірусу, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграмі. Тому важливо, аби люди не забували про небезпеку, яку несe коронавірус, і не наражали на неї інших.
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Для цього Кабмін пропонує залучити волонтерів, які зможуть стежити за дотриманням протиепідемічних правил у місцях скупчення людей.
"Ця гарна ініціатива, як залучити громадян до спільної справи, з’явилася в Італії, яка чи не найбільше у Європі постраждала від пандемії. І яка продемонструвала згуртованість у боротьбі з коронавірусом", – зауважив Шмигаль.
Що каже Зеленський про таку ідею
Ідею з волонтерами вже підтримав український президент, передає пресслужба Зеленського. А от реалізацією долучення волонтерів до патрулювання громадських місць в час карантину може зайнятися Міністерство соціальної політики.
Це дуже хороша ідея. Підтримую її втілення в Україні. Волонтери могли б нагадувати людям про потребу соціальної дистанції, носіння масок. Таким чином, виходячи з карантину, ми пам’ятали б, що загроза все ще існує й треба дотримуватися правил безпеки,
– сказав Зеленський.
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Що треба знати про карантин в Україні
- В Україні понад 2 місяці тому, 12 березня, запровадили загальнонаціональний карантин. Його кілька разів продовжували, востаннє – до 22 червня.
- Загалом уряд передбачив 5 етапів виходу з карантину. Наразі Україна увійшла в другий етап, однак низка областей зі складною епідеміологічною ситуацією залишили суворі обмеження.
- Загалом з 1 травня в більшості регіонів України почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- З 11 травня дозволили роботу музеїв і бібліотек, салонів краси і перукарень, літніх майданчиків кафе та ресторанів тощо. Детальніше – за цим посиланням.
- З 22 травня в Україні дозволили роботу готелів (окрім хостелів), відновили проведення спортивних змагань і церковних служб. Також почав їздити міський і внутрішньообласний транспорт. З 25 травня у містах запустили метро та дозволили відкрити дитячі садочки.
- Вже з 1 червня дозволять відкрити фітнес-центри та спортзали, заклади освіти та запустити міжобласні перевезення.