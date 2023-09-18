Правительство пытается вывести из "Prozorro․Продажи" продажу имущества "Укрзализныци", – Мовчан

Кабмин пытается вывести "Укрзализныцю" из-под законодательного требования о продаже имущества госкомпаний через платформу "Prozorro.Продажи". Поэтому постановление правительства о порядке продажи имущества госпредприятий блокируется.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Мовчан на своей странице в фейсбуке. А также отметил, что считает такие действия недопустимыми и нарушающими принципы прозрачности.

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Почему правительство блокирует продажу имущества государственных АО через прозрачные аукционы

Законодательная база противодействия коррупции в Украине установила обязательность использования системы "Prozorro.Продажи" для всех государственных продаж. Это эффективно уменьшает человеческое вмешательство и устраняет потенциал для коррупционных схем.

Заметим, что ни один участник не освобождается от выполнения этого требования, поскольку любые исключения могут привести к коррупционной деятельности. Кроме того, это обеспечивает равные условия на конкурентном рынке реализации государственного лома.

Алексей Мовчан отмечает, что подобные исключения для "Укрзализныци" связаны с намерениями вывести с платформы "Prozorro.Продажи" операции с ломом. "В настоящее время торговля металлоломом УЗ через электронные аукционы открыта и конкурентна. Так, более 41 процента лотов выиграют ломозаготовительные компании, среди которых – ведущие экспортеры металлолома. Менее 60 процентов – внутренние потребители – металлургические компании", – констатирует нардеп.

Открытые и конкурентные аукционы в "Prozorro.Продажи" позволяют избежать сомнений в ценах и условиях сделки, предоставляя всем равные возможности для участия. Дискриминация покупателей металлолома – резидентов – негативно отразится на принципах прозрачности,

– замечает Мовчан.

Напомним, что в конце 2022 года Верховная Рада приняла закон о реализации государственного имущества акционерных обществ. Закон, который вступил в силу 28 марта 2023 года, призван упростить процесс продажи государственных или частично государственных предприятий.