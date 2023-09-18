Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан на своїй сторінці у фейсбуці. А також зазначив, що вважає такі дії неприпустимими та такими, що порушують принципи прозорості.

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Чому уряд блокує продаж майна державних АТ через прозорі аукціони

Законодавча база протидії корупції в Україні встановила обов’язковість використання системи "Prozorro.Продажі" для всіх державних продажів. Це ефективно зменшує людське втручання та усуває будь-який потенціал для корупційних схем.

Зауважимо, що жоден учасник не звільняється від виконання цієї вимоги, оскільки будь-які винятки потенційно можуть призвести до корупційної діяльності. Крім того, це забезпечує рівні умови на конкурентному ринку реалізації державного брухту.

Олексій Мовчан зазначає, що подібні виключення для "Укрзалізниці" повʼязані з намірами вивести з платформи "Prozorro.Продажі" операції з брухтом. "Наразі торгівля металобрухтом УЗ через електронні аукціони є відкритою та конкурентною. Так, понад 41 відсоток лотів виграють брухтозаготівельні компанії, серед яких – провідні експортери металобрухту. Менше ніж 60 відсотків – внутрішні споживачі – металургійні компанії", – констатує нардеп.

Відкриті та конкурентні аукціони в "Прозорро.Продажі" дозволяють уникнути сумнівів у цінах та умовах угоди, надаючи усім рівні можливості для участі. Дискримінація покупців брухту – резидентів – негативно позначиться на принципах прозорості,

– зауважує Мовчан.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року Верховна Рада України прийняла закон про реалізацію державного майна акціонерних товариств. Закон, який набув чинності 28 березня 2023 року, має на меті спростити процес продажу державних або частково державних підприємств.