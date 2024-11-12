Правительство разблокировало перевод воинов в армии

Правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Владиимра Зеленского. В частности, нововведение касается переводов именно по инициативе воинов.

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По словам главы государства, механизм разрабатывали Министерство обороны Украины и Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с обществом.

"Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем", – добавил Владимир Зеленский.

Как это будет работать

"Перевод воинов в армии должны быть разблокированы: они будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта", – сообщил президент.

О результате проверки сообщается воина будут извещать через "Армию+", а в случае отказа будут указаны четкие причины.

Когда стартует механизм перевода

При этом президент сообщил, что в дальнейшем Министерство обороны должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября.

"Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой – представителями общественных организаций", – добавил Зеленский.

Заметьте! В приложении "Армия+" можно создать рапорт. Минобороны отмечает, что в приложении можно составить, подписать, отправить и отследить электронный рапорт.

На прошлой неделе в "Армия+" запустили опрос для военных о возможности смены места службы. Отмечалось, что целью опроса было совершенствование инициативы Минобороны по созданию цифрового сервиса, который должен упростить процесс перевода между частями.