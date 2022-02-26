Правительство сегодня приняло ряд важных решений, – Шмыгаль

Сегодня, 26 февраля, состоялось внеочередное заседание правительства. На нем приняли ряд важных решений.

Руководство страны остается в столице и продолжает работать. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, сообщает 24 канал.

Важно Враг не достиг своих планов и поэтому начинает обстрел гражданских, – Шмыгаль

Первым решением является стабильная работа производителей продовольствия в условиях военного положения.

Вторым решением является обеспечение Государственным агентством резерва достаточного для нужд военных запаса дизельного топлива.

Третье решение – передадут конфискованное имущество на нужды ВСУ.

Четвертое решение – разработали план получения гуманитарной помощи и дальнейшей ее доставки в Украину.

Пятое решение – Госпогранслужба и Гостаможслужба должны обеспечить упрощенный режим пересечения государственной границы транспортом, который будет перевозить гуманитарную помощь.

Шестое решение – Украина временно закроет пункты пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью.

Брифинг Дениса Шмыгаля за 26 февраля: смотрите видео

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