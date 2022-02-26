Керівництво країни залишається у столиці та продовжує працювати. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу, повідомляє 24 канал.

Важливо Ворог не досягнув своїх планів і тому починає обстріл цивільних, – Шмигаль

Першим рішенням є стабільна робота виробників продовольства в умовах воєнного стану.

Другим рішенням є забезпечення Державним агентством резерву достатнього для потребу військового запасу дизельного пального.

Третє рішення – передадуть конфісковане майно на потреби ЗСУ.

Четверте рішення – розробили план отримання гуманітарної допомоги та подальшої її доставки в Україну.

П'яте рішення – Дежприкордонслужба та Держмитслужба мають забезпечити спрощений режим перетину державного кордону транспорту, який перевозитиме гуманітарну допомогу.

Шосте рішення – Україна тимчасово закриє пункти пропуску через державний кордон із Росією та Білоруссю.

Брифінг Дениса Шмигаля за 26 лютого: дивіться відео



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