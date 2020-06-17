Правительство Шмыгаля за 100 дней работы подало меньше законопроектов в Раду, чем правительство Гончарука и правительство Гройсмана. Также правительство Дениса Шмыгаля работает до сих пор без программы.

"Слово и дело" проанализировали работу правительств Шмыгаля, Гончарука и Гройсмана и обнаружили, кто выполнил больше обещаний среди чиновников.

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Работа правительства Дениса Шмыгаля

Правительство Дениса Шмыгаля с 4 марта по 11 июня 2020 года выполнило 69 обещаний – это составляет 18% от общего количества, а провалило – 26 (7%).

В процессе реализации сейчас находятся 283 обещания. Также, по состоянию на 11 июня, правительство Шмыгаля не подало в Верховную Раду программу деятельности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выполнил 10 обещаний (14%) – это наибольшее количество среди чиновников. Не выполнил – 8 (11%), а в процессе реализациии – 54 обещания.

Шмыгаль уступает Гончаруку почти вдвое, что касается результативности премьеров. Для сравнения, то за первые 100 дней работы правительство Алексея Гончарука выполнило 49 обещаний, а должны были реализовать еще 885.

Что успел сделать Шмыгаль / Инфографика 24 канала