Правительство Шмыгаля: анализ выполненных обещаний
Правительство Шмыгаля за 100 дней работы подало меньше законопроектов в Раду, чем правительство Гончарука и правительство Гройсмана. Также правительство Дениса Шмыгаля работает до сих пор без программы.
"Слово и дело" проанализировали работу правительств Шмыгаля, Гончарука и Гройсмана и обнаружили, кто выполнил больше обещаний среди чиновников.
Читайте также Правительство Шмыгаля показало текст новой программы: что она предполагает
Работа правительства Дениса Шмыгаля
Правительство Дениса Шмыгаля с 4 марта по 11 июня 2020 года выполнило 69 обещаний – это составляет 18% от общего количества, а провалило – 26 (7%).
В процессе реализации сейчас находятся 283 обещания. Также, по состоянию на 11 июня, правительство Шмыгаля не подало в Верховную Раду программу деятельности.
Премьер-министр Денис Шмыгаль выполнил 10 обещаний (14%) – это наибольшее количество среди чиновников. Не выполнил – 8 (11%), а в процессе реализациии – 54 обещания.
Шмыгаль уступает Гончаруку почти вдвое, что касается результативности премьеров. Для сравнения, то за первые 100 дней работы правительство Алексея Гончарука выполнило 49 обещаний, а должны были реализовать еще 885.
Что успел сделать Шмыгаль / Инфографика 24 канала
Что известно о программе правительства Шмыгаля?
12 июня новую программу деятельности Кабинета министров Украины представил Денис Шмыгаль. А уже 18 июня Верховная Рада рассмотрит ее.
Программа предусматривает ряд социальных и экономических приоритетных направлений работы правительства. Важнейшим является преодоление вызовов для жизни и здоровья украинцев, именно об этом заявило правительство. Следующим вопросом является восстановление экономического роста. Больше о приоритетах в программе читайте здесь.